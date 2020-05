Tuyên án 15 bị cáo vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình, mức án cao nhất 10 -12 năm tù

Sau một tuần xét xử và 4 ngày nghị án, 8h30 ngày 21/5, TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra phán quyết với 15 bị cáo liên quan vụ chỉnh sửa bài thi, đưa và nhận hối lộ để nâng điểm thi THPT quốc gia các năm 2017, 2018 ở địa phương này.

3 bị cáo chối tội



Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện Viện KSND tỉnh Hòa Bình xác định chủ mưu trong vụ án này là ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi.

VKS cáo buộc Nguyễn Quang Vinh đã chỉ đạo, thống nhất với Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn can thiệp bài thi trắc nghiệm nhằm nâng điểm thi cho các thí sinh. Nguyễn Quang Vinh nhờ Đỗ Mạnh Tuấn nâng điểm thi cho 29 thí sinh. Thí sinh còn lại được nâng điểm trong kỳ thi năm 2017.



Thông qua các mối quan hệ, Đỗ Mạnh Tuấn trực tiếp nhận sửa điểm cho 35 thí sinh. Cơ quan tố tụng xác định sau khi nâng điểm, Đỗ Mạnh Tuấn đã được Hồ Chúc cám ơn bằng 300 triệu đồng. Ngoài ra, Tuấn còn khai được ông Khương Ngọc Chất đưa 500 triệu, Đào Ngọc Thuật đưa 250 triệu khi nâng điểm cho các thí sinh nhưng cơ quan điều tra không đủ căn cứ kết luận.

Chủ mưu vụ án Nguyễn Quang Vinh không nhận tội



Trong số 15 bị cáo, có 3 người gồm Nguyễn Quang Vinh, Đào Ngọc Thuật, Khương Ngọc Chất kêu oan, cho rằng không phạm tội như cáo trạng truy tố.

Trái lại, khai tại tòa, ông Chất phủ nhận đã đưa 500 triệu đồng khi Đỗ Mạnh Tuấn nâng điểm cho 10 thí sinh. Ông nói trước khi diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông được một số cán bộ công an ở Hòa Bình nhờ xem điểm cho người thân. Sau đó, Tuấn nhận giúp đỡ. Bị cáo chỉ thừa nhận do nể nang đồng nghiệp nên vi phạm quy chế thi. Tương tự ông Chất, ông Thuật cũng phản bác lại lời khai của Tuấn.



Bị cáo Nguyễn Quang Vinh phủ nhận cáo buộc là chủ mưu vụ bê bối thi cử ở tỉnh Hòa Bình. Suốt quá trình khai báo, ông Vinh khăng khăng nói không phạm tội và cho rằng do bản thân chủ quan, tin tưởng đồng nghiệp nên để xảy ra gian lận thi cử. Bị cáo chỉ thừa nhận có người nhờ ông xem và nâng điểm thi nhưng ông từ chối.

Trong khi đó Đỗ Mạnh Tuấn khẳng định bị cáo thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Quang Vinh để nâng điểm. Tuy nhiên, ông Vinh phủ nhận điều này và chỉ thừa nhận vi phạm quy chế kỳ thi, không phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ như cáo trạng đề cập.

12 người còn lại thừa nhận hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt, đề nghị HĐXX làm rõ các tình tiết còn mâu thuẫn.

Các bị cáo Mạnh Tuấn, Diệp Thị Hồng Liên, Lê Thị Hồng, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Tân Hưng... đều khai nhận làm trung gian nhận thông tin từ gia đình các thí sinh, sau đó chuyển cho Mạnh Tuấn nhờ nâng điểm.



Đáng chú ý nhiều phụ huynh bị triệu tập tới tòa đều cho rằng "nhờ xem trước điểm, không nhờ nâng điểm, không có nhu cầu mua điểm". Có phụ huynh bức xúc vì "con bị nâng điểm".

Theo bản luận tội, VKSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh 7-8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Ông Đỗ Mạnh Tuấn (cựu hiệu phó Trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy) 7 đến 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 3 đến 4 năm tù về nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt từ 10 đến 12 năm tù.

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn bị đề nghị mức án cao nhất với hai tội danh tổng hình phạt 10 -12 năm tù

Các mức án đề nghị khác gồm: ông Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hòa Bình) từ 5 đến 6 năm, Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên phòng khảo thí) 5 đến 6 năm tù, Đào Ngọc Thuật từ 3 đến 4 năm, Diệp Thị Hồng Liên (cựu phó phòng khảo thí) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Các bị cáo Phùng Văn Thụ (cựu trưởng phòng giáo dục thường xuyên) 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Quách Thanh Phúc (cựu hiệu phó trường THPT 19/5) và Nguyễn Tân Hưng (cựu cán bộ phòng khảo thí) từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai giáo viên Nguyễn Thị Thu Loan và Nguyễn Thị Hồng Chung mỗi người từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù. Ba giáo viên Lê Thị Hồng (cựu hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Đức Hoàng (cựu thanh tra viên phòng thanh tra) và Bùi Thanh Trà (giáo viên) mỗi người từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù treo.

Ông Hồ Chúc (giáo viên Trường THPT Thanh Hà, huyện Lạc Thủy) từ 2 đến 3 năm tù về tội đưa hối lộ.

Your browser does not support HTML5 video.

15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình ra hầu tòa