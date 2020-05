Tuyên án 4 năm tù kẻ đi trộm gà “tiện thể” hiếp dâm chủ nhà đang nằm ôm con ngủ

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, 0h30 ngày 12/11/2019, Thành rủ Dương đến huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản. Khi đi đến địa bàn xã Cù Bị thì phát hiện một nhà nuôi gà đá nên Thành dừng xe ở bên ngoài cảnh giới cho Dương đột nhập vào bên trong để trộm gà.

Sau khi bắt được 4 con gà đưa ra ngoài cho Thành thì Dương phát hiện cửa sau của căn nhà không khóa nên nảy sinh ý định lẻn vào trong tiếp tục trộm cắp tài sản.

Lê Văn Thành (bên trái) và Dương Văn Dương khi mới bị bắt

Dương lục lọi bên trong nhà không phát hiện tài sản gì giá trị nhưng lại thấy nữ chủ nhà đang ôm 2 con nhỏ ngủ nên vén màn chu vào. Thấy động, nữ chủ nhà tỉnh dậy, Dương liền dùng tay bóp miệng khống chế, đe dọa không cho nạn nhân kêu cứu.

Sau khi kẻ thủ ác rời khỏi hiện trường, chủ nhà trình báo Công an huyện Châu Đức về sự việc trên. Sau khoảng 12h từ khi nhận trình báo, các trinh sát phat hiện tài khoản zalo đăng hình chiếc xe máy có đặc điểm tương tự với dòng chữ “không chê anh nghèo lên xe a đèo”. Qua đó xác định được nhân thân hai đối tượng gây án.

Trong quá trình điều tra, ngày 14/11/2019, Công an huyện Châu Đức ra lệnh tạm giữ đối với Dương Văn Dương và Lê Văn Thành để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp, trộm cắp tài sản. Theo Công an huyện Châu Đức, cả Dương và Thành đều là những đối tượng từng có tiền án, tiền sự.

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế xe ôm công nghệ hiếp dâm cô gái lang thang