Sau 1 ngày nghị án, tòa tuyên án tử hình 6 bị cáo vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Sáng nay ngày 29/12, sau 3 ngày xét xử vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên. TAND tỉnh Điện Biên đã tiến hành tuyên án các bị cáo. Bất chấp mưa bão tại Điện Biên Phủ , hàng trăm người dân vẫn quyết định đến SVĐ từ sớm để nghe Tòa tuyên án.

Xét vai trò và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX nhận định có đủ căn cứ, cơ sở để kết luận 9 bị cáo phạm các tội danh như cáo trạng VKS đã truy tố trước đó. Do vậy, HĐXX tuyên mức án như sau, trong đó có 6 án tử hình:

6 bị cáo lĩnh án tử hình. Ảnh: PLO

1. Bị cáo Vì Văn Toán: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cộng thêm hình phạt chung thân từ vụ Mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình.

2. Bị cáo Bùi Văn Công: Tử hình tội Giết người, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, cộng với mức phạt chung thân trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình.

3. Bị cáo Vương Văn Hùng: Tử hình tội Giết người, 11 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Hiếp dâm , tổng hợp hình phạt là tử hình.

5. Bị cáo Lường Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù về tội Hiếp dâm, cộng thêm án chung thân trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình.

6. Bị cáo Lường Văn Lả: Tử hình tội Giết người, 11 năm tù tội danh Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tử hình.

7. Bị cáo Phạm Văn Dũng: 10 năm tù tội danh Hiếp dâm.

8. Bị cáo Cầm Văn Chương: 9 năm tù tội Hiếp dâm.

9. Bị cáo Bùi Thị Kim Thu: 3 năm tù tội Không tố giác tội phạm.

Đồng thời, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại. Bị cáo Bùi Văn Công phải bồi thường 55 triệu, Vì Văn Toán 94 triệu, Phạm Văn Nhiệm 23 triệu, Lường Văn Lả 23 triệu, Vương Văn Hùng 23 triệu, Lường văn Hùng 23 triệu, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương tổng 3 triệu đồng.

Vì Văn Toán tìm kiếm người thân. Ảnh: Zing

Những giây phút cuối cùng trước khi bị áp giải của bị cáo Lường Văn Lả. Ảnh: Zing

Sau khi TAND tỉnh Điện Biên tuyên án các bị cáo, hàng trăm người dân theo dõi phiên xử ngày cuối cùng đồng loạt vỗ tay tán thành.

Your browser does not support HTML5 video.

Tuyên án 9 đối tượng vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên. Clip: Zing

Chi Nguyễn (t/h)