Bố đẻ thông đồng “đánh tráo” người đi giám định giúp kẻ hiếp dâm con gái 12 tuổi thoát tội

Từ khoảng tháng 9/2018 đến ngày 15/4/2019, Thắng và T. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Cũng trong ngày 15/4, bà ngoại của T. không thấy cháu ở nhà nên đi tìm và phát hiện T. ở nhà của Thắng. Nghi ngờ cháu mình bị Thắng dụ dỗ quan hệ tình dục nên đã lên Công an phường Thới Long trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã có giấy giới thiệu đưa T. đi khám chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Ô Môn. Biết cháu có quan hệ với T., ông Nguyễn Long Hải (chú Thắng) sợ cháu bị Pháp luật trừng phạt nên đã liên lạc và thỏa thuận với bố đẻ của T. là Phạm Quốc Phong để đánh tráo Nguyễn Thị Ngọc L. đi giám định thay cho T. và được ông Phong đồng ý.

Theo kế hoạch đã bàn bạc, trên đường đưa cháu T. đến bệnh viện, Phong và Hải đổi người chở cho nhau. Lúc đầu, Phong chở con gái, Hải chở L. nhưng chạy xe được một đoạn thì Hải chở T. còn ông Phong chở L.. Thậm chí, Hải còn hướng dẫn L. khi đến bện viện vào khám chuyên khoa thì khai họ tên năm sinh của cháu T. và đổi quần áo cháu T. đang mặc cho L.

Tuy nhiên, dù có tỉ mỉ đến mức nào thì mà kịch của những kẻ này vẫn không thể qua mắt cơ quan điều tra. Khi bác sĩ đang khám chuyên khoa cho L. thì Công an phường Thới Long phát hiện vụ đánh tráo người nên yêu cầu T. vào khám lại. Vì L. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra sau đó không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên xét xử sáng nay, HĐXX tuyên án Nguyễn Văn Thắng (20 tuổi) 10 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Nguyễn Long Hải (27 tuổi; cùng ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) 9 tháng tù, Phạm Quốc Phong (44 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) 9 tháng tù treo cùng về tội Che giấu tội phạm.

