Nghĩ bị khinh thường, gã đàn ông dùng điếu cày và dao hạ sát vợ bầu

Theo cáo trạng truy tố của VKS, Bùi Văn Tiển (SN 1979), trú tại xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy, Hòa Bình) lấy vợ là chị Phạm Thị H. (SN 1983). Tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Vào chiều tối ngày 22/7/2019, Bùi Văn Tiển đang nằm võng ở trước sân nhà, thấy vợ đi làm về thì vờ hỏi "ai đấy”. Chị H. không trả lời mà đi thẳng vào nhà.

Đang sẵn cơn bực tức trong người lại thêm việc vợ không trả lời, Tiển liền nghĩ ngay đến chuyện vợ khinh mình. Vì thế, hắn bật dậy cầm điếu cày đánh vào đầu vợ khiến chị H. ngã gục xuống đất. Tiển tiếp tục dùng hung khí này đập nhiều phát vào đầu người vợ.

Công an lấy lời khai bị cáo Tiển thời điểm mới ra đầu thú

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Thủy đã vào cuộc điều tra, phối hợp với các đợn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức truy bắt hung thủ. Đồng thời tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Điều khiến dư luận phẫn uất hơn cả là khi bị sát hại, nạn nhân đang mang thai khoảng 5 – 6 tuần tuổi.

Theo cơ quan điều tra, 10 ngày lẩn trốn, biết không thể thoát tội nên Tiển ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

