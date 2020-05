Kẻ sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng lĩnh án chung thân nhưng vẫn “già mồm” kêu oan tại tòa

Sau nửa ngày làm việc, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác định, bị cáo Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, ngụ Lâm Hà) đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng người khác, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an chung nên tuyên án chung thân với bị cáo về tội Giết người. Ngoài ra, yêu cầu bị cáo phải bồi thường 664 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Phiên toàn sáng này không chỉ có gia đình bị hại, bị cáo mà còn có đông đảo người dân quan tâm đến theo dõi. Khi đứng trên bục xét hỏi, bị cáo Nghiêm Thị Nhi ra sức kêu oan. Bị cáo cho rằng, bà Hoàng Thị Vượng (SN 1948, ở thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) cùng con dâu đã đổ thừa cho bị cáo lấy trộm điện thoại. Đây là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm nên rất bức xúc. Từ đó xảy ra mâu thuẫn cãi vã với bà Vượng tại vườn nhà bị cáo

Bị cáo Nhi "già mồm" kêu oan tại tòa

Có mặt tại phiên xử sáng nay, anh Đoàn Văn Quyết (con trai bà Vượng, bố đẻ 2 nạn nhân Đàm Đức Tiến (SN 2015) và Đàm Thị Nguyên Thảo (SN 2016)) cho biết: Kể từ khi xảy ra vụ việc đến nay, gia đình bà Nhi chưa bồi thường cho gia đình anh. Vì vậy, anh Quyết đề nghị giữ nguyên yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 650 triệu đồng bao gồm tiền mai táng, tổn thất tinh thần… cho gia đình anh.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (SN 1948, ở thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) dẫn 2 cháu nhỏ là Đàm Đức Tiến (SN 2015) và Đàm Thị Nguyên Thảo (SN 2016) đi chơi. Khi đi ngang qua nhà Nghiêm Thị Nhi, thấy Nhi đang đứng ngoài đường hái ổi. Bà Vượng đứng lại nói chuyện với Nhi, nhìn thấy trong sân có một số vỏ chai nước ngọt nên bà Vượng xin về để bán ve chai, Nhi đồng ý.

Khi đang nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến xô xát. Nhi Nhi dùng con dao để gần đó chém nhiều nhát lên người bà Vương và hai cháu nhỏ khiến 3 nạn nhân tử vong. Sau đó, Nhi kéo thi thể các nạn nhân ra gốc cây cà phê đào hố giấu xác.

Hiện trường vụ án

Gây án xong, Nhi về nhà tắm rửa, giặt quần áo rồi bỏ trốn đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Đến sáng ngày 25/5/2019 thì bị Công an huyện Lâm Hà bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, VKSND thống nhất trưng cầu giám định tâm thần với Nhi. Kết quả giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), kết luận: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, đương sự Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Bị cáo Nhi khai báo tại tòa

Nga Đỗ (t/h)