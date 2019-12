Tuyên án bị cáo Nguyễn Bắc Son vụ MobiFone mua AVG: Thoát án tử sau khi gia đình nộp đủ 66 tỷ

Mức án đề nghị của các bị cáo trong vụ MobiFone mua AVG:

1. Nguyễn Bắc Son (Cựu Bộ Trưởng Bộ TT-TT): Tử hình tội nhận hối lộ; 16-18 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Trương Minh Tuấn (Cựu Bộ trưởng TT-TT): 6-7 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 8-9 năm tù tội nhận hối lộ, hình phạt chung là 14-16 năm tù.

3. Lê Nam Trà (Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone): 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 16-17 năm tù về tội nhận hối lộ, hình phạt chung là 23-25 năm tù.

4. Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT AVG): 3-4 năm tù về tội đưa hối lộ.

5. Cao Duy Hải (Cựu Tổng Giám đốc Mobifone): 4-5 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10-11 năm tù về tội nhận hối lộ. Hình phạt chung là 14-16 năm tù.

6. Các bị cáo còn lại: 2 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Bắc Son.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son , Trương Minh Tuấn cùng đồng phạm trong vụ MobiFone mua AVG , Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tọa phiên tòa nêu rõ tất cả các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và thừa nhận tội như cáo trạng của VKS đã truy tố.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Bắc Son cho biết đã nộp tổng cộng 66 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả. Hồ sơ vụ án cũng thể hiện cơ quan điều tra đã kê biên căn nhà của ông Sơn cũng như tài khoảng ngân hàng có hơn 500 triệu đồng. Như vậy, về cơ bản bị cáo Nguyễn Bắc Son đã khắc phục xong số tiền 3 triệu USD nhận hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ.

Đại diện VKSND TP. Hà Nội giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội nhận định bị cáo Nguyễn Bắc Son có vai trò chủ mưu trong vụ mua cổ phần AVG, gây thiệt hại cho nhà nước, nhận hối lộ khoản tiền 3 triệu USD - tương đương 66 tỷ VNĐ.

Tính đến 10h sáng nay ngày 28/12, HĐXX vẫn đang tiến hành xét xử, đọc nhận định của HĐXX với từng bị cáo về hành vi vi phạm quy định về quản lý vốn và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX nhận định, việc đưa nhận tiền của các bị cáo là có thật, các bị cáo nhận thức hành vi nhận tiền là sai, đã chủ động nộp lại số tiền nhận hối lộ. Do đó, việc truy tố các bị cáo với các tội danh trên là có cơ sở, đúng Pháp luật

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thoát án tử

11 giờ 10 ngày 28-12 TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và các bị cáo trong vụ án liên quan thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG.

Theo đó ông Nguyễn Bắc Son đã thoát án tử hình. HĐXX cho rằng gia đình ông Nguyễn Bắc Son đã thay mặt nộp 66 tỷ đồng, tiền nhận hối lộ được khắc phục nên không cần thiết áp dụng hình phạt tử hình như VKS đề nghị.

Trước đó, ông Nguyễn Bắc Son khai nhận đưa số tiền 3 triệu USD thành nhiều lần cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền, dặn đầu tư vào đâu thì đầu tư nhưng không gửi ngân hàng, nhưng chị Huyền đã không thừa nhận hành vi này. Căn cứ vào kết quả điều tra và xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhận định không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với chị Nguyễn Thị Thu Huyền.

Mức án chính thức dành cho các bị cáo trong vụ MobiFone mua AVG:

1. Bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ TT- TT: 16 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Chung thân về tội nhận hối lộ. Áp dụng hình phạt chung là Chung thân.

2. Bị cáo Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng TT-TT: 6 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 8 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

3. Bị cáo Phạm Đình Trọng, cựu Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT-TT: 5 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone: 7 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt 23 năm tù.

5. Bị cáo Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc Mobifone: 4 năm tù Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Hình phạt chung là 14 năm tù.

6. Bị cáo Phan Thị Hoa Mai, cựu thành viên Hội đồng thành viên Mobifone: 2 năm 6 tháng tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

7. Bị cáo Hồ Tuấn, cựu thành viên Hội đồng thành viên Mobifone: 2 năm 6 tháng tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

8. Bị cáo Phạm Thị Phương Anh, cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone: 2 năm 6 tháng tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

9. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone: 2 năm 6 tháng tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

10. Bị cáo Nguyễn Bảo Long, cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone: 2 năm 6 tháng tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

11. Bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên, cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone: 2 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

12. Bị cáo Võ Văn Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX: 3 năm 6 tháng tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

13. Bị cáo Hoàng Duy Quang, Giám đốc Chi nhánh phía Bắc, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX: 3 năm tù về Tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

14. Bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG: 3 năm tù về tội đưa hối lộ.

Chi Nguyễn (t/h)