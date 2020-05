Tuyển sinh 2020: Đại học Huế tăng chỉ tiêu xét tuyển, không tổ chức kỳ thi riêng

Liên quan đến vấn đề tuyển sinh năm 2020, Trường ĐH Huế dự kiến tuyển 14.250 chỉ tiêu vào 146 ngành đào tạo của 8 trường đại học thành viên, 4 khoa thuộc đại học Huế và phân hiệu đại học Huế tại Quảng Trị.

Theo CADN dẫn lại lời của TS. Nguyễn Công Hào - Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐH Huế cho biết, dự kiến năm nay Trường đại học Huế sẽ có 4 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ, tuyển thẳng theo quy định của ĐH Huế); xét tuyển dựa vào kết quả học bạ; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT hoặc dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 kết hợp với thi tuyển sinh các môn năng khiếu.

Ngoài phương thức xét tuyển kết quả học bạ THPT hoặc kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 kết hợp với thi tuyển sinh các môn năng khiếu, các ngành năng khiếu năm nay ở trường ĐH Huế dự kiến sẽ tổ chức nhiều đợt thi hơn.

Trong cuộc họp Hội đồng Tuyển sinh ĐH Huế cuối tháng 4, đa phần các trường đều thống nhất việc không tổ chức kỳ thi riêng hay đánh giá năng lực bởi việc này khá tốn kém và gây khó cho các thí sinh.

PGS.TS Huỳnh Văn Chương cũng đồng ý với quan điểm này và khẳng định, sẽ nghiên cứu cơ cấu các phương thức tuyển sinh hợp lý. Theo đó, một số trường sẽ sử dụng phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc sử dụng 1 phần chỉ tiêu xét học bạ.

Ngoài ra, một số đơn vị, ngành và nhóm ngành đòi hỏi đầu vào cao và mang tính đặc thù có thể tổ chức thi riêng, nhưng không phải là kỳ thi đánh giá năng lực mà có phương án thi khác.

Từ khoảng giữa tháng 5/2020, ĐH Huế bắt đầu thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét học bạ. Theo quy định trước đây, trường cho phép xét tuyển học bạ không quá 20% tổng chỉ tiêu. Tuy nhiên, với sự thay đổi trong tuyển sinh hiện nay cho phép các trường có thể tăng tỷ lệ xét tuyển học bạ trong cơ cấu các phương thức xét tuyển.



