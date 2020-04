Trường Đại học top đầu cả nước bỏ thi riêng, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT

Trường Đại học Kinh tế quốc dân có buổi họp bàn điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh cho phù hợp trong chiều 22/4 ngay sau khi Thủ tướng chấp thuận phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD&ĐT đề xuất.



PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, năm nay trường sẽ tuyển sinh theo các phương thức là Xét tuyển thẳng và Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.



Dù có nhiều biến động khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT thay vì thi THPT quốc gia như các năm trước, trường vẫn cố gắng giữ ổn định đến mức cao nhất về phương thức tuyển sinh, giúp các thí sinh yên tâm yên tâm hơn trong việc học hành, ôn luyện và thi cử.

Ảnh minh họa.

Đến 8h tối hôm nay (23/4), Trường sẽ tổ chức thông báo trực tuyến về kế hoạch xét tuyển cụ thể đến các thí sinh và phụ huynh. Ông Triệu cho rằng, kết quả thi tốt nghiệp THPT là tiêu chí mà các trường có thể hoàn toàn sử dụng để xét tuyển đại học.



Báo Vietnamnet dẫn lại lời của PGS.TS Bùi Đức Triệu khẳng định: "Kết quả điểm của thí sinh vẫn cùng mặt bằng chung, do đó vẫn đảm bảo chất lượng và sự công bằng. Việc các trường tổ chức thi riêng không giải quyết được nhiều vấn đề".



Ông còn bổ sung thêm: “Bản chất của kỳ thi tốt nghiệp THPT không thay đổi so với năm trước vì cơ bản các trường vẫn có quyền sử dụng kết quả để tuyển sinh đầu vào tự chủ, minh bạch. Các thí sinh vẫn đi thi tại địa phương như bình thường, không xáo trộn”, theo VTC News.

Trước đó, liên quan đến việc tuyển sinh đại học cao đẳng, ngày 17/4 Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cũng đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020. Dự kiến năm nay, ĐHQGHN tuyển sinh 10.320 chỉ tiêu với 131 ngành/chương trình đào tạo, trong đó có 14 ngành đào tạo mới thích nghi với thị trường lao động mới.

Ảnh minh họa.





Báo Nhân Dân dẫn lại công bố thực hiện tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của ĐHQGHN theo các phương thức: (1) Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng; (2) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level);

(3) thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của ĐHQGHN; (4) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn). Các tiêu chí xét tuyển thẳng được công bố vào đầu tháng 5.



Your browser does not support HTML5 video.

Độ khó đề thi THPT Quốc gia 2020 sẽ được giảm rõ rệt?



Thùy Nguyễn (t/h)