Tuyên truyền phòng dịch, tổ trưởng dân phố đánh nhau với dân khiến cả 2 nhập viện 

Tin tức mới nhất ngày 2/4, VTC News thông tin, Công an thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ đánh nhau giữa Tổ trưởng tổ dân phố và người dân khi đang đi tuyền truyền phòng dịch COVID-19 khiến cả 2 đều phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Công Thành (Tổ trưởng dân phố 10, thị trấn Ea Knốp) theo phong trào tuyên truyền người dân phòng chống dịch COVID-19 có đến từng nhà trên địa bàn, phát cam kết và hướng dẫn công việc.

Tại đây, ông Thành gặp ông Đ.V.K (49 tuổi), sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tiếp đến, cả hai lao vào đánh nhau rồi bị thương. Người dân xung quanh đã đưa 2 người vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực 333.

Liên quan đến vụ việc, Công an thị trấn Ea Knốp cho biết, giữa ông Thành và ông K. có quan hệ bạn bè, hàng xóm khá thân thiết. Trước khi xảy ra xô xát rồi đánh nhau, cả 2 từng sử dụng rượu bia.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, ông K. được chẩn đoán chấn thương sọ não. Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

