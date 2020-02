Hé lộ lời khai của Tý bà Dòm tại Công an: Không liên quan đến vụ Tuấn “khỉ” bắn người

Chiều ngày 3/2, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ được nghi can Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm, SN 1978, quê ở tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi). Trước đó, Tâm bị khởi tố và truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã thông tin, sau khi cầm tiền của Tuấn “khỉ”, Tâm đã bỏ trốn xuống Bến Tre thuê một phòng khách sạn lưu trú. Sau vài ngày ẩn náu thấy không thoát tội nên sáng ngày 3/2 đã nhờ người liên hệ với Công an TP Hồ Chí Minh ngỏ ý muốn ra đầu thú.

Tý bà Dòm khẳng định không liên quan đến vụ Tuấn "khỉ" bắn người

Theo nguồn tin của Vietnamnet, đối tượng này đã được di lý về trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra . Vậy Tâm (Tý bà Dòm) có liên quan gì trong vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, SN 1987, ngụ tại huyện Củ Chi) nổ súng bắn chết 5 người và cướp đi khoảng 1 tỷ đồng tại sòng bạc ở huyện Củ Chi.

Tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, Tâm tỏ ra vô cùng mệt mỏi, phờ phạc nhưng rất hợp tác điều tra. Tâm khai, có quen biết và chơi với Tuấn “khỉ” một thời gian khá dài.

Vào chiều ngày mùng 5 Tết (ngày 29/1), khi Tâm đang ở nhà tại ấp Thạnh An (xã Trung An) thì Tuấn “khỉ” chạy xe ngang qua rồi dừng trước cổng nhà. Tuấn quăng trước sân một túi đồ và nói nhờ Tâm giữ hộ.

Thấy Tuấn có vẻ hốt hoảng lại mang theo súng AK nên Tâm hỏi mang súng đi đâu nhưng không được đáp lời. Vứt túi đồ xong, Tuấn phóng xe đi luôn. Do nghi ngờ về thái độ của Tuấn nên Tâm chạy lại kiểm tra thì phát hiện trong túi toàn là tiền. Sau đó, Tâm gọi một người nhà Tuấn lên để lấy tiền.

Hiện trường vụ nổ súng

Ngay sau việc này thì Tâm nhận được tin báo Tuấn chính là kẻ gây ra vụ nổ súng khiến mấy người thiệt mạng và thực hiện 2 vụ cướp liên tục. Thông tin trên khiến Tâm vô cùng sợ hãi. Sợ dính dáng đến Pháp luật nên Tâm đã bỏ trốn về Bến Tre rồi thuê một khách sạn để ẩn náu.

Trong thời gian ở Bến Tre, Tâm vẫn cập nhật tin tức về vụ việc và được biết mình bị truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Nên đến tối ngày 2/2, Tâm liên hệ với một người quen tên M. (người này đã có tuổi, ở huyện Hóc Môn) xin về tá túc.

Tuy nhiên, ông M. đã khuyên Tâm nên ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng cua rphasp luật. Ngoài ra, Tâm còn khẳng định mình không liên quan gì đến vụ Tuấn “khỉ” bắn người ở Củ Chi.

Cũng theo nguồn tin của Vietnamnet, ông M. đã liên hệ với một đơn vị tư pháp ở TP Hồ Chí Minh để thông tin về việc nghi can Tâm muốn ra đầu thú và hiện đang ở một khách sạn tại tỉnh Bến Tre có địa chỉ rõ ràng.

Từ thông tin trên, đơn vị này đã chuyển cho phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để lên đường tiếp nhận Tâm đầu thú, hợp tác điều tra. Thời điểm bị bắt trên người Tâm không có vũ khí, súng ống gì.

Hiện cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang làm việc với đối tượng Tâm. Đồng thời triển khai các phương án truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Tý 'Bà Dòm' vẫn ở xã Trung An trong 2 ngày Tuấn 'Khỉ' bị vây bắt

