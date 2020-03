Tỷ giá USD ngày 18/3/2020: Bật tăng trong lo lắng vì mối 'đe dọa' từ vàng

Ngày 17/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 23.232 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.874 đồng (tăng 5 đồng).

Tỷ giá USD Vietcombank niêm yết ở mức 23.180 đồng (mua) và 23.320 đồng (bán).



Tỷ giá USD BIDV niêm yết ở mức 23.175 đồng (mua) và 23.315 đồng (bán).



Tỷ giá USD Vietinbank niêm yết ở mức 23.175 đồng (mua) và 23.315 đồng (bán).

Tỷ giá USD ACB niêm yết ở mức 23.190 đồng (mua) và 23.300 đồng (bán).

Đầu phiên giao dịch ngày 18/3 theo giờ Việt Nam, tỷ giá ngoại tệ trên thị trường thế giới biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,69 điểm.

Đầu giờ sáng, đồng USD tăng vọt trong bối cảnh thị trường tài chính và chứng khoán thế giới vẫn bất ổn do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19). USD vẫn là một trong những lựa chọn an toàn hàng đầu.