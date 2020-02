Tỷ giá USD ngày 20/2/2020: Tiếp tục lên đỉnh nhờ chứng khoán

Tỷ giá USD ngày 20/2/2020 tiếp tục tăng lên ngưỡng đỉnh của 3 năm gần đây do dòng tiền rút từ chứng khoán về tài sản trú ẩn an toàn là vàng và USD.

Tỷ giá USD ngày 20/2 tiếp tục tăng, bấp chấp khả năng FED có thể giảm lãi suất.



Tỷ giá USD ngày 20/2 các ngân hàng



Đầu phiên giao dịch ngày 20/2 theo giờ Việt Nam tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,60 điểm.

Cuối phiên 19/2, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV niêm yết ở mức: 23.165 đồng/USD và 23.305 đồng/USD.

Tỷ giá USD Vietinbank niêm yết ở mức 23.173 đồng/USD và 23.313 đồng/USD.



Tỷ giá USD Vietcombank niêm yết ở mức 23.170 đồng/USD và 23.310 đồng/USD.

Tỷ giá USD Techcombank ngày 19/2





Đến đầu giờ sáng nay, đồng USD tăng lên đỉnh trong gần 3 năm qua. Nguyên nhân là do dòng vốn đang đổ dồn vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và USD. Thị trường chứng khoán tụt giảm liên tiếp do lo ngại virus corona đã đẩy sức mạnh của USD lên so với tiền của các quốc gia khác.

Cụ thể, bảng Anh và yen Nhật đang bị bán ra rất mạnh, tiền chung châu Âu cũng không tốt lành hơn là bao.



Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/2

Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán USD 23,135.00 23,165.00 23,305.00 EUR 24,601.31 24,849.81 25,725.38 JPY 201.88 203.92 211.10 KRW 17.78 18.72 20.51 SGD 16,388.65 16,554.19 16,768.47 AUD 15,190.92 15,344.36 15,667.83 CAD 17,224.31 17,398.29 17,765.06 CHF 23,165.59 23,399.59 23,892.87 DKK 0.00 3,301.98 3,425.98 GBP 29,563.17 29,861.79 30,187.89 HKD 2,937.06 2,966.73 3,011.15 INR 0.00 323.70 336.40 KWD 0.00 75,755.65 78,728.02 MYR 0.00 5,515.86 5,632.14 NOK 0.00 2,457.54 2,560.05 RUB 0.00 364.68 406.36 SEK 0.00 2,334.07 2,421.72 THB 655.39 728.21 761.63

Kiều Đỗ (t/h)