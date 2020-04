'Chiến đấu' với dịch COVID-19, các tỷ phú giàu nhất thế giới đóng góp như thế nào?

Tính đến sáng 6/4, tổng số người nhiễm COVID-19 trên thế giới đã lên đến 1.272.900 người với 69.426 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã lan tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và y tế, khiến không ít người (đặc biệt là những người lao động nghèo) gặp nhiều khó khăn.



Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, nhóm người giàu nhất thế giới cũng dành sự quan tâm đặc biệt bằng cách quyên góp tiền và các vật tư y tế, hỗ trợ nghiên cứu Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, nhóm người giàu nhất thế giới cũng dành sự quan tâm đặc biệt bằng cách quyên góp tiền và các vật tư y tế, hỗ trợ nghiên cứu vắc xin và thuốc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.



1. Jack Ma - ông chủ của tập đoàn Alibaba, Trung Quốc



“Ông lớn” của tập đoàn Alibaba có lẽ là tỷ phú tích cực nhất trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo Business Insider, ngày 30/1, Jack Ma đã quyên góp 100 triệu Nhân dân tệ (hơn 300 tỷ VNĐ) cho việc phát triển vắc xin phòng chống virus corona ở Trung Quốc.

Jack Ma.



Không chỉ dừng lại ở đó, vị tỷ phú người Trung Quốc đã đóng góp 144 triệu USD cho việc mua vật tư y tế để sử dụng ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) - nơi bùng phát dịch COVID-19. Tiếp đến, ông còn quyên góp thêm 2,15 triệu đô la Mỹ (khoảng 49 tỷ VNĐ) nhằm nghiên cứu vắc xin chống dịch cho Viện Nhiễm trùng và Miễn dịch Peter Doherty (Úc).



Mới đây, người đứng đầu Alibaba đã đăng tải lên Twitter cá nhân hình ảnh chuyến hàng 1 triệu khẩu trang cùng 500.000 bộ kit xét nghiệm “ủng hộ” cho Mỹ. Ngoài quốc gia này, Jack Ma cũng sẽ quyên góp khẩu trang cũng như vật tư trang thiết bị y tế cho Nhật Bản, Hàn Quốc và cả các nước Châu Âu.



2. Bill Gates - Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới



Quỹ Bill và Melinda Gates thông báo sẽ ủng hộ 100 triệu đô la Mỹ cho cuộc chiến chống COVID-19, theo Forbes.



Đây là quỹ từ thiện do 2 vợ chồng Bill Gates sáng lập. Vị nổi tiếng thuộc top đầu thế giới muốn hỗ trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở Châu Phi, Nam Á cũng như tài trợ cho việc nghiên cứu và phát triển vắc xin.



Bill Gates khẳng định sẽ xây cả 7 nhà máy sản xuất vắc xin phòng ngừa COVID-19, thậm chí chịu mất hàng tỷ USD để có vắc xin sớm hơn vài tháng. Ông cho biết, trong trường hợp nhanh nhất chúng ta sẽ có vắc-xin COVID-19 trong 18 tháng nữa.



3. Jeff Bezos- Tỷ phú Amazon



Mới đây, “ông lớn” của Amazon Jeff Bezos đã đăng tải bài viết trên Instagram cá nhân đề cập đến việc sẽ ủng hộ số tiền khổng lồ để cứu trợ những người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.



Ông cho biết, trong khoảng thời gian nước Mỹ phải cách ly Ông cho biết, trong khoảng thời gian nước Mỹ phải cách ly xã hội vì đại dịch, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người nghèo ngày một tăng nhưng quỹ thực phẩm lại dần cạn kiệt. Do đó, nhà sáng lập Amazon quyết định sẽ hỗ trợ 100 triệu USD cho Feeding America (một tổ chức phi lợi nhuận với mạng lưới hơn 200 ngân hàng thực phẩm, nuôi sống hơn 46 triệu người trên khắp nước Mỹ).



4. Lý Gia Thành - Tỷ phú giàu nhất Hong Kong

Tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành.



Theo Bloomberg, tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành đã ủng hộ 100 triệu đô la Hong Kong (gần 300 tỷ VNĐ) cho đội ngũ y bác sĩ chống COVID-19 tại tâm dịch Vũ Hán. Ngoài ra, vị doanh nhân này còn ủng hộ 250.000 khẩu trang cho các cơ sở y tế và bệnh viện ở Hong Kong, theo South China Morning Post.



5. Tỷ phú Nam Phi Patrice Motsepe



Tỷ phú Nam Phi Patrice Motsepe (58 tuổi) chính là luật sư da đen đầu tiên tại công ty luật Bowman Gilfillan ở Johannesburg. Ông là nhà thành lập công ty khai khoáng African Rainbow Minerals (ARB), hiện đang giữ chức chủ tịch.



Để chống lại đại dịch COVID-19 ở Nam Phi, gia đình và các công ty của tỷ phú Patrice Motsepe cam kết chi 1 tỷ rand (57 triệu USD), theo Bloomberg.



6. Ken Griffin - Ông trùm bất động sản, tỷ phú sở hữu bất động sản đắt giá nhất nước Mỹ



Được biết, Quỹ bảo hiểm rủi ro Citadel của ông trùm bất động sản Ken Griffin đã quyên góp 7,5 triệu đô la Mỹ (hơn 170 tỷ VNĐ) cho Vũ Hán nhằm giúp đỡ bệnh nhân và các bệnh viện chống lại dịch COVID-19, theo CNBC.



7. Giorgio Armani - Ông chủ hãng thời trang nổi tiếng Giorgio Armani



Giorgio Armani là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý trên các lĩnh vực: thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện kính, đồng hồ, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội thất... được thành lập bởi nhà tạo mẫu, doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng Giorgio Armani.



Trong thời điểm nước Ý đang gồng mình chống dịch COVID-19, vị doanh nhân người Ý đã quyên tặng 1,43 triệu đô la Mỹ (hơn 33 tỷ VNĐ) cho quê hương. Số tiền ủng hộ được dành cho 2 bệnh viện, 1 viện nghiên cứu ở 2 thành phố Milan và Rome.



8. Johnathan Hạnh Nguyễn - "Vua hàng hiệu" tại Việt Nam



Để hỗ trợ công cuộc chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, gia đình ông Hạnh Nguyễn đã ủng hộ 25 tỷ đồng mua các thiết bị y tế chống dịch ở TP.HCM và 5 tỷ hỗ trợ người dân miền Tây chống hạn mặn.



Bên cạnh đó, ông cũng âm thầm ủng hộ tiền mua 9 máy điều trị áp lực âm cuối cùng trong lô hàng từ Đức. Ông cũng tài trợ lắp đặt 4 phòng áp lực âm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM - nơi con gái đang điều trị.

Gia đình ông Hạnh Nguyễn.



Ngày con gái được ra viện, Tập đoàn IPP của ông Hạnh Nguyễn sẽ chính thức ra mắt Quỹ từ thiện do con gái làm Chủ tịch với mong muốn tiếp tục làm thêm nhiều điều có ý nghĩa cho xã hội. Ông Hạnh Nguyễn cũng sẽ tiếp sức bằng cách mời gọi các nhà hảo tâm cũng như các công ty đa quốc gia trong và ngoài nước để cùng chung tay vì cộng đồng.



9. Donatella Versace – CEO của Versace



Theo Harper's Bazaar đăng tải, Donatella Versace - nhà thiết kế kiêm giám đốc điều hành của hãng thời trang Versace đã quyết định ủng hộ 200.000 Euro (hơn 5 tỷ VNĐ) cho phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện San Raffaele, Milan (Ý).



