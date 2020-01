U23 Hàn Quốc ghi tên sớm vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2020 sau khi hạ gục IU23 Iran

Giành được 3 điểm trước U23 Iran, U23 Hàn Quốc là đội toàn thắng sau 2 trận đấu. Bất chấp, kết quả còn lại ở bảng C giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan thì U23 Hàn Quốc vẫn vượt qua vòng bảng để bước chân vào vòng tứ kết.

Trong trận đấu gặp U23 Iran, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhưng họ vẫn chọn lối chơi rất thận trọng. HLV Kim Hak-bum đã chỉ đạo các học trò chơi chắc ở phần sân nhà. Đồng thời tung ra những cú dứt điểm ngay khi có khoảng trống. Lối chơi này sẽ giúp U23 Hàn Quốc chủ động hơn và có bàn thắng. Họ đã tận dụng những cơ hội có được để ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 22.

Sau bàn thua, U23 Iran đẩy mạnh tấn công nhưng không tạo ra đột phá. Đến phút thứ 34, U23 Hàn Quốc có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 0. Bắt đầu từ đây, U23 Hàn Quốc liên tục tấn công gây sức ép lên đối thủ.

Lee Dong-jun tỏa sáng ở 2 trận liên tiếp

Biết không còn gì để mất nên U23 Iran đẩy mạnh đội hình tấn công ở hiệp 2. Nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 54 khi số 10 Shekari ghi được 1 bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2 – 1. Thế nhưng kết quả chung cuộc, U23 Iran vẫn để vọt mất 3 điểm trong vòng bảng.

Ở một trận đấu cùng giờ tại bảng B, U23 Saudi Arabia đã bỏ lỡ cơ hội sớm giành quyền đi tiếp khi chỉ giành được trận hòa 0 – 0 trước Qatar. Với kết kết quả này, U23 Saudi Arabia tiếp tục dẫn đầu bảng B với 4 điểm. Họ sẽ đối đầu U23 Syria ở lượt cuối để tranh tấm vé đi tiếp.

Trong khi đó U23 Qatar chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa và họ phải đối đầu với thách thức từ U23 Nhật Bản ở trận đấu cuối tại vòng bảng.

Còn ở vòng bảng D, vào tối mai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jodar. Đây cũng được đánh giá là một trận đấu khá căng thẳng và hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Trong trận đấu ra quân U23 Việt Nam đã hòa U23 UAE với tỷ số 0 – 0.

U23 Hàn Quốc ghi tên mình vào vòng tứ kết với 2 trận toàn thắng

Nga Đỗ (t/h)