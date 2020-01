Muốn đi tiếp ở VCK U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam cần gì?

Vòng CK U23 Châu Á 2020 tại Thái Lan, nhà đương kim á quân U23 việt Nam đang gặp nhiều bất lợi trước khi bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng D. Sau khi hòa 2 trận và không ghi được bàn thắng nào, hiện U23 Việt Nam chỉ có 2 điểm. Bởi vậy, để có thể giành tấm vé đi tiếp, U23 Việt Nam không chỉ trông chờ vào một trận đấu thắng cuộc đầy thuyết phục, mà còn hi vọng và cần may mắn rằng trận U23 UAE - U23 Jordan có kết quả thuận lợi cho chúng ta.

Thầy Park đang phải chịu áp lực rất lớn

U23 Việt Nam có thể đi tiếp trong trường hợp trận đấu giữ U23 UAE - U23 Jordan có kết quả thắng thua, hoặc hai đội hòa nhau không bàn thắng. Thêm vào đó, ngay cả khi đối đầu với đối bóng đã chắc chắn bị loại là U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam vẫn không có quyền tự quyết trong tay. Nhiều kịch bản có thể xảy ra để đội tuyển Việt Nam có thể giành vé đi tiếp, nhưng chúng ta ít nhất phải giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Triều Tiên.

U23 Việt Nam mất quyền tự quyết tại bảng D U23 châu Á 2020. Ảnh: Zing

Dù U23 Triều Tiên đã chính thức bị loại khi nhận thua 2 trận liên tiếp, nhưng điều này không có nghĩa đội tuyển này sẽ dễ chơi. Tuy họ được đánh giá yếu nhất bảng, nhưng chúng ta đang gặp một vấn đề rất lớn. Sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể ghi bàn thắng nào, và nhiệm vụ tối quan trọng của chúng ta là có thể đưa bóng vào lưới Triều Tiên.

Muốn lọt vào vòng tứ kết Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 , thầy trò HLv Park Hang Seo cần phải giành 3 điểm trước đối thủ và ghi nhiều bàn thắng càng tốt (phòng trường hợp hệ số phụ của các đội đều bằng nhau). Bên cạnh đó, chúng ta cần phải theo dõi kết quả trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan trên sân Thunder Castle, chỉ cần hai đội hòa nhau có bàn thắng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức chia tay giải đấu.





Hiện U23 Triều Tiên là một biến số mà đội tuyển U23 Việt Nam cùng HLV Park HangSeo phải đi tìm lời giải, để có thể đặt trước một chân vào tứ kết. Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 20h15, cùng giờ với trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan.

U23 Việt Nam cùng đội Triều Tiên rời Buriram đi Bangkok

Chi Nguyễn (t/h)