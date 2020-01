Tối nay diễn ra trận đấu quyết định giành vé vào tứ kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 16/1 là trận đối đầu giữa đội tuyển U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên tại VCK U23 châu Á 2020 ở Thái Lan.

Hôm nay, theo lịch thi đấu sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Sau hai lượt trận cầm hòa trước đội tuyển U23 UAE và U23 Jordan, đội tuyển Việt Nam sẽ cần thi đấu hết mình để có thể giành tấm vé đi tiếp ở bảng đấu thuộc Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 . Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 16/1 tại SVĐ Rajamangala, song song với trận đấu giữa đội tuyển U23 UAE và U23 Jordan.

Người hâm mộ hi vọng U23 Việt Nam sẽ ghi được bàn thắng trong trận đấu tối nay

Để giành tấm vé đi tiếp, đội tuyển U23 Việt Nam cần sự nỗ lực và cố gắng ghi bàn vào lưới đội tuyển U23 Triều Tiên. Sau 2 trận hòa không bàn thắng, hiện hệ số của đội tuyển U23 Việt Nam đang rất thấp, khiến đương kim á quân nhiều khả năng phải ra về sớm.

Hệ số hiện tại trước các trận đấu cuối cùng bảng D

Hiện tại, U23 Việt Nam không chỉ gặp vấn đề ở hàng thủ mà cả hàng công. Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, tiền vệ không kiểm soát được bóng. Trong khi đó, các tiền đạo thường tỏ ra vô duyên với những tình huống dứt điểm. Ở trận đấu gặp U23 Jordan, phía cánh phải của chúng ta đã thi đấu tốt hơn vì có sự trở lại của Tấn Tài, đồng thời bộ đôi Thanh Sơn - Đức Chiến đã giải thoát nhiệm vụ phòng ngự cho Hoàng Đức. Tuy liên kết của hàng công đã tốt hơn so với trận gặp U23 UAE, thế nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa thể ghi được bàn thắng nào. HLV Park Hang Seo chắc hẳn đang rất đau đầu để có thể giải quyết bài toán khó này.

Đội tuyển U23 Triều Tiên được đánh giá cao ở nền tảng thể lực, tuy nhiên không mạnh về kỹ thuật Họ cũng không còn áp lực về thành tích do đã chính thức bị loại khi để thua 2 trận đấu.. Dù vậy, do để thua lớn trong hai lượt trận đầu tiên, đội tuyển Đông Á đang rất quyết tâm giành chiến thắng danh dự trước khi rời khỏi Vòng Chung kết U23 Châu Á 2020 . Đích thân HLV Ri Yu Il đã tuyên bố sẽ quyết tâm ngăn cản U23 Việt Nam vào tứ kết.

Trao đổi với PV, HLV đội tuyển U23 Triền Tiên cho biết: "Cầu thủ chúng tôi sẽ ít bị áp lực hơn ở trận cuối bởi không còn cơ hội đi tiếp, nhưng họ phải cố gắng hết sức mình. U23 Việt Nam là một đối thủ rất mạnh, họ được tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là cầu thủ Quang Hải. Tôi nghĩ những cầu thủ khác cũng có trình độ tương tự với anh ấy. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước U23 Việt Nam".

U23 Việt Nam quyết tâm tập luyện trước trận gặp CHDCND Triều Tiên. Clip: Zing

