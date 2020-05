Nữ sinh lớp 9 hẹn bạn trai quen qua Zalo đi uống cà phê bị dụ cướp mất 'cái ngàn vàng'

Tin tức mới nhất ngày 2/5, Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trí Thịnh, 36 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".



Tại trụ sở cảnh sát, Thịnh khai nhận từng quen biết với một nữ sinh lớp 9 qua Zalo. Nữ sinh này là T.H. (15 tuổi, học lớp 9 ở TP Vĩnh Long).

Đối tượng Nguyễn Trí Thịnh tại cơ quan điều tra.

Sau một tuần nhắn tin "hẹn hò" qua mạng xã hội , Thịnh nhắn tin muốn gặp mặt nữ sinh và được đồng ý. Đến trưa 27/4, người đàn ông chạy xe máy đến cổng trường đón nữ sinh tan học, sau đó chở đến quán cà phê sân vườn tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ để "tâm sự".



Tại đây, Thịnh đã dùng lời ngon ngọt dụ dỗ và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với thiếu nữ 15 tuổi. Đến khi về nhà, phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường nên mẹ nữ sinh đã gặng hỏi.



Khi thiếu nữ 15 tuổi kể lại vụ việc, Khi thiếu nữ 15 tuổi kể lại vụ việc, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng. Sau đó, Thịnh sau đó bị cảnh sát mời lên làm việc và tạm giữ để điều tra.

Ảnh minh họa.



Một trường hợp khác tương tự, mới hôm 30/4 vừa qua, Phòng Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Khắc Bét (SN 1957, trú tại thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, trước đó vào ngày 23/3, Công an huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) đã nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T.T.N.Q (SN 2013, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) tố cáo ông Bét có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Q.



Theo thông tin từ đơn trình báo, vào khoảng 21h ngày 21/2, sau khi cháu Q. sang nhà hàng xóm chơi về nhà kêu đau rát vùng âm hộ.



Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình gặng khỏi thì cháu mới kể lại, khi đang đi chơi quanh xóm thì ông Bét rủ vào nhà chơi. Nhân lúc không có ai để ý, cụ ông 63 tuổi liền bế cháu bé vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi đồi bại.



Khi nhận được đơn trình báo của gia đình, Công an huyện Cát Hải đã phối hợp với VKSND huyện nhằm tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.



