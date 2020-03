Ứa nước mắt với chuyện tranh giành con cái hậu ly hôn

“Mẹ, con không cần đi công viên, con không cần đồ chơi, con không cần quần áo mới, con không cần gì… mẹ cho con ở lại với mẹ và em Nhím”, câu van nài của con khiến tim Hạnh đau nhói thành từng cơn. Cô không muốn hai đứa con bị chia ly. Hạnh sẽ làm mọi thứ để giữ cuộc sống bình yêu cho con, dẫu thiếu thốn nhưng cô thề không để ai “đánh cắp” tuổi thơ của con mình.

“Kỳ kèo” hậu ly hôn

Trong bóng tối, tiếng khóc của hai mẹ con càng trở nên rõ ràng hơn, Ái Hạnh ôm chặt con vào lòng, cái ôm càng chặt thì nước mặt lại càng rơi nhiều hơn, không thể ngừng nổi. Đã có lúc cô nghĩ đến con mà buông tay tự nhủ để mặc kệ anh ta đối xử tệ bạc, chỉ cần con được bình yên. Ái Hạnh nhớ cái ngày cô một tay ôm đứa nhỏ, một tay dắt đứa lớn đôi mắt đỏ hoe nhìn Tuấn Kiệt khẩn thiết cầu xin nhưng anh ta thản nhiên hất cô sang một bên rồi dắt người đàn bà khác vào thâm u ái lạc của hai người. Tiếng con khóc gọi bố, tiếng cô gài thét nhanh chóng bị tiếng xe ô tô áp chết, bánh xe lăn, mẹ con cô như chết lặng giữa đường. Cũng từ giây phút đó, Ái Hạnh xác định, bản thân phải sống vì con, không được gục ngã.

Kể từ sau lần gặp ở tòa, cô và Tuấn Kiệt không gặp lại nhau nữa. Bên cạnh chữ “hận” người đàn ông bội bạc, Ái Hạnh cũng vẫn còn “thương”. Thế nhưng, điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi người đàn ông cô nguyện kiếp chung thủy đã dứt áo ra đi. Đến giời, Ái Hạnh cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ về thứ tình cảm đó nữa, cô chấp nhận buông tay. Trước mắt cô là vô vàn những khó khăn sau ly hôn , một mình phải gánh vác nhiều thứ từ chuyện cơm áo gạo tiền cho đến chuyện chăm con. Cô từng nghe đến câu “cuộc sống luôn là điều bất ngờ, tình yêu lại là thứ bất ngờ nhất trong cuộc sống”, sau khi ly hôn, cô mới giật mình nhận ra “hóa ra cái điều bất ngờ lớn nhất trong cuộc hôn nhân ấy chính là con người ấy vì nó quá khác xa với tình yêu trước đó”. Cú sốc ấy khiến Hạnh rơi vào stress, trầm cảm.

Ly hôn, Kệt vẫn cố “kỳ kèo” vài đồng tiền trợ cấp cho con (ảnh minh họa)

Hạnh ra đi với bàn tay trắng, nói đúng hơn, cô bế theo đứa con thơ ra đi với hai bàn tay trắng. Chẳng trách được, khi kết hôn, Kiệt một mực yêu cầu cô chỉ ở nhà cơm nước chăm con, còn kinh tế cứ để anh ta lo. Chỗ ở thì đã có bố mẹ chồng lo nên khi cưới nhau xong, bao nhiêu vốn liếng Hạnh đổ hết vào việc tu sửa nhà cửa cho đàng hoàng để ở. Còn về phân chia tài sản sau ly hôn, Kiệt ngoảnh mặt… Hạnh thành người trắng tay, chẳng có tài sản gì hết. Hạnh chẳng buồn vì chuyện “trắng tay”, cô buồn vì lòng người quá bạc.

Gã đàn ông ấy bạc bẽo đến mức kỳ kèo từng đồng tiền trợ cấp nuôi con. Trước tòa, nghe Kiệt kỳ kèo tiền cấp dưỡng, Hạnh đau đớn vô cùng. Kiệt lấy lý do khó khăn để “mặc cả” từng đồng nuôi con , xê dịch thêm bớt 100.000 đồng/tháng với đứa con Hạnh đứt ruột đẻ ra. Thậm chí, Kiệt còn khất lần tiền trợ cấp cho con. Khi Hạnh nhắc thì chỉ ậm ừ cho qua. Lâu dần cô chán chẳng buồn nhắc nữa. Đến cái trách nhiệm làm cha cũng không làm tròn thì còn trông chờ gì nữa. Hạnh chỉ đau khổ khi con càng lớn, con lại trở nên trầm tính hỏi ra mới biết ở lớp các bạn nói con là “đứa không có cha” vì chẳng bao giờ được cha đến đón!

Đừng “đánh cắp” tuổi thơ của con trẻ

Sự “biến mất” không tăm hơi của cha đã khiến hai đứa trẻ dần quen thì bỗng nhiên Kiệt quay về đòi nuôi đứa lớn. Đâu thể có chuyện dễ dàng như vậy, Hạnh có chết cũng phải giữ được đứa con bên mình. Bởi thời điểm khó khăn nhất, cả ba mẹ con còn trải qua được, vậy thì hiện tại có lý do gì mà họ không cùng nhau nắm chặt tay để chiến đấu. Hạnh đã từng nghĩ tại sao người đàn ông ấy không vì con mà xuất hiện, vậy nhưng khi xuất hiện cô lại mong rằng điều đó chưa từng xảy ra. Bởi chính sự xuất hiện này sẽ thêm một lần tổn thương cho các con mà chắc chắn vết thương này sẽ rất khó lành...

Trường hợp như của Hạnh chỉ là một trong vô vàn những chuyện hậu ly hôn. Có những cuộc hôn nhân, khi tan vỡ người đàn ông vì quá muốn nuôi con đã không ngần ngại tìm mọi cách để giành giật. Thậm chí đã ó vụ bị truy tố về tội “Đe dọa giết người ” cũng xuất phát từ cuộc chiến giành con như thế. Đơn cử như chuyện của chàng kỹ sư xây dựng tên Phúc, vì muốn giành lại quyền nuôi con đã nhắn tin cho vợ, cho lãnh đạo của vợ để đe dọa sẽ giết nếu như xác nhận lương để cô ấy đủ điều kiện nuôi con. Cuối cùng, quyền nuôi con chẳn thấy đâu, chỉ thấy Phúc gánh trên vai bản án vài năm tù.

Bố mẹ ly hôn, đau đớn nhất là trẻ thơ

Từ câu chuyện này mới thấy rằng, cha mẹ yêu con nhưng phải yêu làm sao cho đúng. Nếu Phúc trân quý gia đình nhỏ ấy thì đã không buông mà phải níu đến cùng. Đáng lý ra, một khi Phúc chấp nhận buông, Phúc phải nghĩ đến cảm nhận của con mình. Hay một lần Phúc tự mình đặt ra câu hỏi, con muốn sống với ai? Liệu những việc mình làm có quá tàn nhẫn khi thêm một lần xáo trộn lâm lý của con trẻ hay không?

Có vô vàn những cái kết đắng lòng sau câu chuyện ly hôn. Hậu quả của việc ly hôn không chỉ là chấm dứt một mối quan hệ hôn giữa hai người mà nó còn kéo theo vô vàn hệ lụy khác như: Hạnh phúc gia đình đổ vỡ, những đứa trẻ bị tổn thương, thiếu tự tin trong cuộc sống để rồi việc vướng vào các tệ nạn xã hội … Đừng để những quyết định sai lầm của người lớn đẩy con cái, gia đình vào bước đường cùng. Đặc biệt, nếu không cho các con một mái nhà hạnh phúc thì người làm cha làm mẹ phải cùng nhau bù đắp cho con, bỏ qua sự hằn học về nhau để dành những điều tốt đẹp nhất cho con trẻ. Xin đừng “đánh cắp” tuổi thơ của các con, dù đó chỉ là một lần trong đời!

Tư vấn quyền nuôi con sau ly hôn

Thu Nga (t/h)