Uẩn khúc phía sau chuyện linh hồn người vợ trẻ hiện về báo oán nhà chồng

Trước khi tìm đến cái chết, chị Nguyễn Thị H. đã để lại di thư cho mẹ ruột kể về những ngày tháng đau đớn ở nhà chồng. Nghe người dân kể, chị T. vốn xin xắn, hiền lành nên được nhiều trai làng để ý. Trong số đó có anh X. (người cùng làng, học hành cao). Chị H. yêu anh X. khá gian nan vì kinh tế hai gia đình chênh lệch, nhà chị H. nghèo, còn nhà anh X. thì rất giàu có.

Nhưng mặc kệ gia đình ngăn cấm, hai người vẫn đến với nhau và có một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, khi chị H. sinh con thứ hai là trai thì tình cảm vợ chồng đi xuống. Anh X. thay lòng đổi dạ, bồ bịch bên ngoài. Anh X. lạnh nhạt với vợ, đối xử không bằng người dưng. Khi H. xảy ra mâu thuẫn với chị chồng nhưng anh X. không làm gì chỉ nhìn vợ bị chị đánh đập. Bố mẹ chồng X. can ngăn, X. vẫn dửng dưng như không.

Con đường đi vào ngôi làng xảy ra bi kịch của chị H.

Giữa năm 2004, bi kịch xảy đến khi chị H. bị gia đình chồng đuổi cả ba mẹ con ra đường. Anh trai chồng tuyên bố: “Tối nay mày không chuyển đi thì tao thuê người chuyển đồ của mày ra trả nhà tao”. Bố mẹ chồng thì nói: “Bao giờ chúng mày về sống hòa thuận với nhau thì tao sẽ về”. Còn anh X. thì tìm mọi cách bắt chị phải ký vào đơn ly hôn

Tối hôm đó, ba mẹ con chị H. đi chơi về thì gia đình chồng khóa chặt cổng không cho vào mặc họ đứng ở ngoài cả đêm. Thương mẹ con chị, hàng xóm cho tá tục nhờ. Đến nửa đem, đứa con út 3 tuổi sốt cao, chị gọi bố mẹ chồng mở cửa để lấy thuốc cho con uống nhưng họ vẫn lạnh lùng mặc kệ, đóng cửa đi ngủ.

Nỗi uất hận trong chị H. dâng lên tột cùng, khiến chị hành động một cách hồ đồ, dại dột. Chị H. lấy thuốc chuột bơm vào hộp sữa rồi đưa cho con uống. Vừa uống được 1 ngụm sữa thì các con hét lên trong đau đơn. Nghe thấy thấy tiếng hét, mọi người chạy sang thì đã quá muộn, chị H. và con trai 3 tuổi đang nằm quằn quại trong đau đớn rồi từ từ lịm đi. Còn đứa con trai 5 tuổi ngậm sữa thấy đắng kịp nhổ ra nên may mắn sống sót.

Chứng kiến cảnh này, gia đình chị H. phẫn uất tột cùng. Đợi Công an khám nghiệm tử thi xong, họ đào một cái hố ngay giữa căn nhà mà mẹ con chị ở khi còn sống. Rồi xây thành một ngôi mộ bê tông kiên cố. Quan tài của hai mẹ con chị đưa xuống, đầu hướng về phía gia đình nhà chồng đang ở.

Ngôi mộ bê tông của mẹ con chị H.

Họ hàng, gia đình nhà chị H. muốn cả nhà chồng chị phải sống với tội lỗi của họ mỗi khi nhìn thấy nấm mồ hai mẹ con chị. Họ nghĩ rằng, với cách này, mẹ con chị H. sẽ không bao giờ bị đuổi ra khỏi nhà nữa.

Chính quyền địa phương lúc ấy tuy có mặt nhưng cũng đành bất lực, bởi sự hận thù có thể khiến hàng trăm con người đang hì hục đào bới có những hành động mất kiểm soát. Gia đình anh X. lúc ấy sợ tím mặt, trốn biệt tích khỏi địa phương. Mãi vài năm sau mới dám trở về nhưng cũng chỉ dám sinh sống ở căn nhà phía trong ngõ.

Gần 20 năm đã trôi qua nhưng người dân Phú Lương vẫn rỉ tai nhau chuyện người mẹ trẻ hiện về đòi công lý. Họ bảo rằng, linh hồn chị H. về nhập vào một phụ nữ lạ tìm về làng kêu với người thân rằng sống khổ cực, chỉ mong bố mẹ cải táng cho mình để linh hồn được siêu thoát. Cũng có người nói rằng, linh hồn chị H. về báo oán, muốn gia đình nhà chồng sống dằn vặt suốt đời.

Không hiểu thực hư chuyện này ra sao nhưng cho đến nay, nấm mồ mẹ con chị H. vẫn còn đó. Và đây chính là hậu quả của việc người chồng bội bạc, ngoại tình không chăm lo đến gia đình. Đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt của gia đình chồng trước mâu thuẫn của con cháu. Hậu quả, mẹ con chị H. chết trong bế tắc, tuyệt vọng. Chồng chị H. và những người trong gia đình nhà chồng rồi đây sẽ phải gánh chịu bản án từ tòa án lương tâm.

Your browser does not support HTML5 video.

Vợ tự tử vì phát hiện chồng ngoại tình

Nga Đỗ (t/h)