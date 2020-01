 Uẩn khúc về chuyện hồn ma báo oán ở trường bắn tử tù

Được biết, trường bắn Long Bình được thành lập từ năm 1976 trên khoảng đất trốn rộng 7ha. Đây là nơi hành quyết tử tù trong cả nước. Nó được xem là vùng đất dữ mang đến nhiều câu chuyện rùng rợn. Những ngôi mộ tử tù san sát nhau ngày xưa nay chỉ còn là những có hố sâu bị đào bới còn nguyên dấu tích. Nguyên nhân là do mộ tử tù đã bị rời xuống nghĩa trang ở Bình Dương nhường chỗ cho các dự án xây dựng hiện đại.

Trường bắn cũ này nằm ở cạnh con đường lớn nhưng bị chia cắt bởi một bờ dốc, giữa trường bắn có một cái cây lướn, đứng trơ trọi. Dưới tán tây mộ “mọc” chi chít, cây dây leo mọc um tùm quanh các ngôi mộ. Cùng với đó là cỏ dại mọc ngoi lên tận chỏm mộ, vì không có người thân đến chăm nom.

Ngôi mộ của Nguyễn Hữu Thành



Ở mặt tiền trường bắn có một ngôi mộ mang tên Nguyễn Hữu Thành (Phước “tám ngón”). Trên mộ có nhiều chân nhang, vỏ lon bia uống dở. Một người cửu ở gần trường bắn kể, đó là mộ của Phước đại ca, mộ hay được các anh em giang hồ ở tứ phương về thắp nhang, khấn bái.

Người dân nơi đây kể rằng, Phước linh lắm nên suốt một thời gian dài, dân cờ bạc , số đề hay đến đây để cầu may. Cứ trưa và đêm các con bạc ùn ùn kéo đến xin số. Có nhiều kẻ trúng đề, trúng số sau khi đến xin còn mang cả lợn quay, rồi xây mộ bên tông cho các tử tù. Không biết linh thật hay không nhưng người đến đông lắm, tạo thành một cơn sốt suốt thời gian dài.

Sau đó, chính quyền nhiều lần càn quét mới dẹp yên được. Trong một lần càn quét, có người cố tình bắn sứt một mảng bia mộ Phước “tám ngón” để thị ụy đám mê bài bạc. Thậm chí có thời điểm, mọ Phước từng bị đào trộm như mộ của Năm Cam và Châu Phát Lai Em nhưng bất thành vì quá nặng mùi tử khí. Mộ của Năm Cam bị đào để lấy tiền người nhà chôn cho, còn mộ Phước bị đào chỉ là để lấy cái tiếng.

Ông Tư Bé (60 tuổi) người sinh ra và lớn lên gần trường bắn cho biết, người đầu tiên bị bắn ở đây là ông già ăn trộm vịt bị cha con gia chủ phát hiện nên dùng búa tạ đập đầu giết chết cả hai người. Từ đó đến khi đóng cửa, trường bắn đã hành quyết 500 tử tù.

Trường bắn Long Bình trước khi bị giải tỏa

Ông Tư cũng khẳng định, có rất nhiều lời đồn đoán rùng rợn khác nhau liên quan đến vùng đất dữ này. Chuyện bắt đầu từ đâu không biết nhưng thằng cháu họ ông Tư trước làm nghề tẩm liệm xác, bây giờ đã bị điên, phần do uống rượu, phần do ám ảnh. Khoảng vài năm trước cũng có ông già lấy cái cột trói tử tù về làm giàn bầu. Vụ đầu ra trái sai lắm nhưng được ít lâu thì ông già này treo cổ chết luôn dưới giàn bầu chẳng rõ lý do.

“Nhiều người cho rằng, những người đó bị âm hồn tử tù bắt đi. Tôi không biết có nên tin không nhưng cũng thấy lạ. Gần đây lại xảy ra nhiều cái chết kỳ lạ khác ở đoạn đường chạy ngang trường bắn. Nhiều người đang chạy bỗng té xe hoặc đâm đầu vào cây chết bất đắc kỳ tử. Riêng đoạt đường trước mặt trường bắn đã có mười mấy người chết. Lạ hơn, nhiều người trong số đó từng khâm liệm hoặc đào mồ chôn tử tù”, ông Tư kể.

Và vài tháng sau khi trường bắn đóng cửa, giữa trưa, anh Phạm Quốc Thanh (Thanh “mập” – người từng khâm liệm và chôn xác tử tù) chạy xe ngang qua trường bắn thì bất ngờ ngã dúi dụi xuống mặt trường rồi chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của Thanh khiến nhiều người càng tin hơn vào việc các tử tù về báo oán.

Hiện nay, trường bắn đã bị dẹp bỏ nhưng trong suy nghĩ của nhiều người từng sống cạnh đây vẫn còn vô cùng run sợ. Tuy nhiên, những câu chuyện này vẫn chưa được chứng minh và hầu hết các vụ án đều được xác định là tai nạn giao thông

Nga Đỗ (t/h)