Uất hận vì vợ đi đánh bạc thua tiền, chồng chém vợ bất tỉnh rồi uống thuốc sâu tự tử

Theo tin từ tờ Tuổi trẻ, ngày 2/1/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều về hành vi giết người đối với đối tượng Lê Văn Đạt (31 tuổi, ngụ tại xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kiều Trang (23 tuổi, vợ Đạt).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 20/12/2019, Đạt tan cuộc nhậu với đám bạn bè và đi về nhà. Khi đó vợ Đạt đang ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Vì trong người có men rượu nên nhìn thấy vợ Đạt nghĩ toàn đến chuyện không hay ho của vợ.

Cũng đúng lúc này, Đạt chợt nghĩ ra chuyện vợ từng chơi cờ bạc, thua tiền. Hai con mắt Đạt long sòng sọc, gã loi vợ ra chửi mắng. Chưa dừng lại, Đạt chạy vào trong nhà lấy con dao rồi chém liên tiếp 4 nhát vào đầu vợ. Hậu quả, chị Trang bất tỉnh ngay tại chỗ.

Lê Văn Đạt tại cơ quan điều tra

Sau đó vụ việc bị người thân phát hiện, họ nhanh chóng đưa chị Trang đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Do tình trạng nghiêm trọng nên ngay sau đó chị Trang được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Về phần Đạt, sau khi mọi người đưa vợ đi cấp cứu hết hắn mới dần dần tỉnh rượu và nhận ra lỗi lầm của mình. Ngay lập tức, Đạt phóng xe đi mua hai chai thuốc sâu với ý định tự tử. Tuy nhiên, sự việc được người thân phát hiện kịp thời nên đã đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện tại tình hình sức khỏe của chị Trang đã tốt hơn và Sức Khỏe của Đạt đã trở lại bình thường. Chính vì thế, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Đạt để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở Công an, bước đầu Đạt đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang chờ kết luận về tỉ lệ thương tật của chị Trang để từ đó hoàn thành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ lên VKSND cùng cấp để truy tố đối tượng Đạt theo đúng quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Ghen tuông, chồng chém vợ tử vong

Nga Đỗ (t/h)