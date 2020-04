UBND phường Bãi Cháy nói gì về vụ nữ Phó chủ tịch phường lăng mạ người bán rau

Khi người bán rau khóc lóc, xin đừng thu giữ xe hàng, nữ cán bộ trong đoạn clip đã lớn tiếng mắng: "Con này, mày có bị điên không, thu giữ đưa hết về phường... không nói nhiều nữa". Hành động của vị cán bộ này đã bị cư dân mạng lên án, chỉ trích vì cách xử lý của tổ công tác UBND phường Bãi Cháy có phần cứng nhắc, phản cảm.

Theo Zing, ngày 19/4, Phó bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Thị Mai Anh đã gửi văn bản yêu cầu Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc trên. Bà Mai Anh cũng yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy trực tiếp đến nhà riêng gặp gỡ, xin lỗi người trong clip về phát ngôn thiếu chuẩn mực trên. Lãnh đạo Thành ủy Hạ Long cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý theo đúng quy định và đề xuất hình thức xử lý cán bộ, công chức,... trong vụ việc trên.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay trước đó người bán hàng rong trên sau khi xin bỏ qua không được đã xổ đẩy khiến một cán bộ bị ngã. Vị cán bộ này sau đó bức xúc nên đã "buột miệng" nói ra những lời không hay trên, sau đó khi thấy người phụ nữ bán rau định cầm dao dọa chém mới yêu cầu lực lượng chức năng đi cùng khống chế. Lãnh đạo UBND phường cho hay: "Buột miệng như vậy thì cũng chưa chuẩn, lãnh đạo phường sẽ thực nghiệm chỉ đạo của cấp trên về việc xin lỗi người bán hàng rong".