Ứng cứu kịp thời tàu cá gặp nạn ngoài khơi Thừa Thiên- Huế, 7 ngư dân vào bờ an toàn

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) sáng ngày 17/5, cho biết vừa cứu nạn thành công tàu cá và 7 ngư dân Đà Nẵng bị chìm ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Theo đó, vào lúc 2150 ngày 16/5, tàu cá QNa 7176 gồm 7 ngư dân do thuyền trưởng Gia Trường (44 tuổi) trú phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển đang đánh bắt ngoài khơi Thừa Thiên - Huế.

7 ngư dân đã được đưa về bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng (Ảnh: Tuổi trẻ)



Không may gặp giông lốc mạnh, tàu cá bị phá nước tràn vào. Mặc dù các ngư dân cố gắng sửa tàu nhưng nước tràn vào ngày một nhiều nên thuyền trưởng phát tín hiệu, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.



Sau 30 phút bị phá nước tràn vào, tàu cá mất chủ động và có nguy cơ chìm. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, Vietnam MRCC khẩn cấp điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 274 lên đường cứu nạn với tốc độ tối đa.

Vào lúc 0h20 ngày 17/5, tàu SAR 274 tiếp cận được tàu cá và cứu được 7 ngư dân trước khi tàu cá chìm hẳn.

Đến 3h40 cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa 7 ngư dân gặp nạn về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.



7 ngư dân trên có quê quán tại phường Phước Mỹ và phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.



Tương tự, vào ngày 28/4, Đồn biên phòng Diễn Thành, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đã bàn giao 4 ngư dân ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho chính quyền địa phương và gia đình sau khi cứu lên từ tàu cá bị đâm chìm trên biển.



Cụ thể, khoảng 1h sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu NA 90712 TS, do anh Phạm Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ cùng 3 ngư dân, đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Nghệ An (cách bờ khoảng 85 hải lý) thì nghi bị một tàu hàng chạy hướng Bắc - Nam đâm trúng. Cú va chạm mạnh khiến tất cả các ngư dân rơi xuống biển.

Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, có một tàu cá cùng xã với anh Tuấn đang đánh bắt gần đó kịp thời đến ứng cứu.



Cùng với đó báo tin cho Đồn biên phòng, phối hợp với tàu cá hỗ trợ lực lượng và phương tiện cứu nạn. Các ngư dân được đưa lên bờ an toàn và được kiểm tra Sức Khỏe . Không ai bị thương nặng, chỉ xây xước nhẹ ngoài da.

