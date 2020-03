Sai lầm tai hại khi người bệnh ung thư dùng mật ong thay đường

Nhiều người quan niệm mật ong bổ dưỡng hơn nên dùng mật ong thay đường sẽ có lợi cho sức khỏe. Liệu bệnh nhân ung thư có được ăn mật ong không?

Mật ong tốt hơn đường như thế nào?



Mật ong và đường đều có vị ngọt và cung cấp carbohydrate cho cơ thể. Tuy nhiên, người ta có thể tìm thấy trong mật ong nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin nhóm B (cho tóc đẹp, móng tay cứng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất), axit ascorbic (bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và làm chậm quá trình lão hóa) cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt và kẽm.



Mật ong cung cấp các carbohydrate đơn giản như fructose (khoảng 38%), đường glucose (31%) và sucrose (đường ăn) và vài carbohydrate phức tạp khác. Dù chỉ có số lượng nhỏ nhưng trong mật ong có chứa đầy đủ các loại vitamin cũng như các axit hữu cơ và các enzym.



Trong mật ong tự nhiên có chứa alkaloid, kháng sinh và các chất hoạt tính sinh học khác có lợi cho một số bệnh. Ăn mật ong giúp cơ thể kháng khuẩn, chống nấm và chống oxy hóa.



Mật ong bổ dưỡng hơn nhưng cũng ngọt hơn đường, 1 g đường = 1,25g mật ong. Dù vậy, mật ong cung cấp ít năng lượng hơn, trong 100g mật ong chứa 328 kcal còn trong 100 g đường có 399 kcal.



Các chuyên gia khuyến cáo dù bổ dưỡng hơn nhưng không nên dùng quá 30-60g mật ong trong 1 ngày. Khi đã sử dụng mật ong cần giảm bớt các đồ ngọt.



Tại sao người ung thư không nên dùng mật ong thay đường



Dù biết là có lợi cho sức khỏe nhưng vẫn nhiều ý kiến thắc mắc, người bệnh ung thư có được ăn mật ong không, có được dùng mật ong thay đường?



Theo các chuyên gia, người bệnh ung thư có thể ăn mật ong nhưng không nên dùng mật ong thay đường.

Theo bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, nhà nghiên cứu cao cấp của FGBUN Clinic "FIC về dinh dưỡng và công nghệ sinh học", tiến sĩ Julia Chekhonina, mật ong được tổng hợp từ mật của các loài hoa, chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi. Dù vậy đây cũng là điểm trừ của loại thực phẩm này.



Các thành phần tự nhiên có trong phấn hoa lẫn vào mật ong có thể làm tăng nguy cơ dị ứng. Với các bệnh nhân đang hóa trị, xạ trị hoặc trong quá trình cấy ghép tế bào gốc cần hết sức thận trong khi sử dụng mật ong bởi nguy cơ nhiễm trùng, Dị ứng là rất cao.



Ngay cả khi tìm mua các loại mật ong tiệt trùng thì vẫn có nhược điểm là không giữ được các dưỡng chất nguyên thủy bởi nhiệt độ cao trong quá trình vô trùng đã phá hủy các enzyme hoạt tính.



Mật ong vốn ngọt hơn đường, nên người bệnh cần hết sức chú ý đến liều lượng trong quá trình sử dụng. Các bác sĩ khuyến cáo không nên dùng quá 30g mật ong/ngày.



Không kết hợp mật ong với các loại thực phẩm nào?



Không nên kết hợp mật ong với một số loại thực phẩm sau đây bởi nguy cơ gây ngộ độc.



Sữa đậu nành, sản phẩm làm từ đậu tương: Sữa đậu nành khi kết hợp với mật ong sẽ tạo ra ngưng tủa trong : Sữa đậu nành khi kết hợp với mật ong sẽ tạo ra ngưng tủa trong dạ dày , gây tắc ruột, đông cứng hệ tim mạch. Tương tự khi kết hợp mật ong với đậu phụ, các khoáng chất, protein thực vật và axit hữu cơ trong đậu phụ kết hợp với enzym trong mật ong sẽ sinh ra phản ứng sinh hóa có hại.



Cá chép, cua: Ăn cá chép kết hợp với mật ong có thể gây ngộ độc. Ăn cua với mật ong gây tiêu chảy nặng hoặc trúng độc.



Cá giếc: Kết hợp cá giếc cùng với mật ong có thể gây nhiễm độc kim loại nặng làm : Kết hợp cá giếc cùng với mật ong có thể gây nhiễm độc kim loại nặng làm suy hô hấp , giảm tuần hoàn đe dọa tính mạng.



Cơm: Ăn cơm cùng với mật ong có thể gây đau dạ dày.



Hành: Một số hợp chất có trong hành và mật ong kết hợp với nhau có thể tạo ra chất độc và gây rối loạn hệ thống tiêu hóa.

