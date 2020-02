7 loại nấm đặc biệt tốt cho bệnh nhân ung thư, vừa giàu dinh dưỡng vừa tăng miễn dịch

Nấm là nguồn thực phẩm hữu ích với những người bị thiếu máu do sắt, tiều đường, cao huyết áp , trẻ em bị suy dinh dưỡng và có cả bệnh nhân ung thư. Dù là thực phẩm dinh dưỡng nhưng nhiều người lo ngại bệnh nhân ung thư có được ăn nấm không và những loại nấm nào thì tốt nhất cho người bệnh.

Các nhà khoa học cho rằng, hàm lượng dinh dưỡng có trong nấm có thể điều tiết hoạt tính tế bào Lympho T trong cơ thể con người, từ đó giúp ức chế tế bào ung thư, ngăn ngừa tình trạng di căn sang bộ phận khác.

Đồng thời, hàm lượng dinh dưỡng cao trong nấm có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao khả năng thích ứng và làm chậm quá trình lão hóa… Do vậy, bệnh nhân ung thư hoàn toàn có thể ăn được nấm. Tham khảo giá trị dinh dưỡng của một số loại nấm tốt cho bệnh nhân ung thư.

1. Nấm hương

Nấm hương (hay còn gọi là nấm Đông Cô) được đánh giá là một loại nấm hiếm có hiệu quả trong việc điều trị ung thư. Bởi trong nấm hương có chứa Lentinan beta-D-glucan – có khả năng ngăn chặn hoặc làm chậm sự tăng trưởng của các khối u.

Bên cạnh đó, nấm đông cô cũng biết đến là nguồn Selenium dồi dào – chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa ung thư, được Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ) sử dụng. Còn các chất khác có trong nấm hương như sắt, vitamin (B1, B2, B3) cũng như tất cả các axit amin thiết yếu giúp nâng cao thể trạng cho bệnh nhân ung thư.

2. Nấm Linh Chi

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, nấm linh chi có hiệu quả trong việc làm chậm quá trình phát triển của khối u. Các nhà khoa học tại Học viện Y khoa Hebei tại Shijiazhuang, Trung Quốc đã tiến hành thí nghiệm trên chuột nhằm xác định tác dụng của nấm Linh Chi trong việc giảm tác dụng phụ của xạ trị. Những con chuột được chiếu tia xạ, sau đó cho chúng ăn bào tử nấm Linh Chi.

Kết quả cho thấy rằng, nấm Linh Chi ngăn ngừa việc suy giảm các tế bào bạch cầu, cải thiện tỷ lệ sống sót của con chuột bị xạ trị. Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu cơ chế này trên người, nhằm giúp bệnh nhân ung thư giảm bớt đau đớn do xạ trị.

3. Nấm rơm

Nấm rơm (có tên gọi khác là nấm rạ, nấm mũ rơm), là loại thực phẩm phổ biến tại khu vực châu Á. Nấm rơm thường có hai loại có là nấm rơm nuôi trồng và nấm rơm mọc tự nhiên.

Nấm rơm vốn rất lành tính, không ngây ngộ độc, ngược lại bổ dưỡng cho cơ thể. Lượng vitamin dồi dào có trong nấm rơm phải kể đến là vitamin A; vitamin (B1, B2); vitamin PP; vitamin D; vitamin E; vitamin C… Do đó, nấm rơm thường được dùng để chế biến thành các món ăn cho người thiếu máu, tiểu đường , béo phì và đặc biệt là bệnh nhân ung thư.

4. Đông trùng Hạ thảo

Y học cổ truyền Trung Hoa từ xa xưa đã sử dụng Đông trùng Hạ thảo như một bài thuốc chữa “bách hư, bách tổn”. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, loại thảo dược này hiệu quả trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp tế bào trong cơ thể khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình tự chết theo chu trình của tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, Đông trùng Hạ thảo Cordyceps sinensis còn có tác dụng chống khối u. Thành phần này giúp bảo vệ xương tủy, gan thận dưới tác động của hóa chất và tia xạ, kích thích cơ thể sản xuất hồng cầu, hạn chế suy giảm bạch cầu, tránh thiếu máu.

5. Nấm Thái Dương

Trong loại nấm này có chứa Beta Glucan là một hợp chất quan trọng giúp tăng sinh số lượng các tế bào miễn dịch trong cơ thể. Beta Glucan có nhiều dạng như (1,3/1,4); (1/3,1/6)… nhưng Beta Glucan (1/3,1/6) có phản ứng với hệ miễn dịch mạnh nhất nên được dùng trong các sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư, chống lại các khối u lành tính hay ác tính.

Đặc biệt, Beta Glucan (1/3,1/6) được tìm thấy một lượng lớn trong thành phần của nấm Thái Dương, cao hơn nấm Linh Chi. Do đó, người ta sử dụng nấm Thái Dương được chứng minh là làm giảm tác dụng phụ ở những người đang điều trị ung thư nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung bằng hóa hay xạ trị.

6. Nấm Vân Chi Nấm Vân Chi có tác dụng kích thích cảm giác thèm ăn, ăn ngon miệng cho bệnh nhân ung thư ăn uống tốt hơn. Mặt khác, loại nấm này còn giúp giảm bớt những tác dụng phụ của xạ trị, hóa trị do có chứa hai chất là PSK. Đây là thành phần có tác dụng ổn định số lượng tế bào bạch cầu và hỗ trợ người bệnh ung thư hiệu quả.

7. Nấm Maitake

Các chuyên gia đánh giá nấm Maitake giúp bổ sung sự thiếu hụt bạch cầu, tăng cường lưu thông máu, giảm cảm giác căng thẳng, mệt mỏi hay mất ngủ.

Loại nấm này chứa MD-FRACTION sẽ kích hoạt và thúc đẩy đại thực bào của hệ thống miễn dịch, giúp tiêu diệt các tế bào ung thư đặc biệt có hiệu quả với bệnh nhân ung thư vú, ung thư phổi và các hội chứng thần kinh cơ bắp…

