Bệnh nhân ung thư có được ăn sữa chua không?

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị cho bệnh nhân ung thư. Vậy người bệnh ung thư có được ăn sữa chua, những ai có thể ăn sữa chua.

Giá trị dinh dưỡng của sữa chua



Sữa chua là bữa ăn phụ bổ dưỡng bởi vị chua thanh mát dễ ăn lại giàu dinh dưỡng. Ước tính trong mỗi 100 gam sữa chua gồm có 121 mg canxi, 95 mg phôt pho, 0,05 mg sắt, các vitamin C, B6, B12, E, K, A, D và các nguyên tố vi lượng bao gồm 12g magie, 0,59 mg kẽm...



Thành phần chính của sữa chua là Lactobacillus Acidophilus và Bifido Bacterium. Ngoài ra, trong sữa chua còn bao gồm đường, đạm, chất béo và các vi chất cần thiết cho cơ thể.



Trong sữa chua có chứa một lượng rất ít chất lactose, loại đường này hỗ trợ tốt hệ tiêu hóa. Đặc biệt, sữa chua cung cấp lượng canxi dồi dào cần thiết cho phát triển hệ xương và răng.



Thành phần sữa chua cũng cung cấp đủ Na, K và phospho, 1 số loại có Vitamin D khoảng 0,1 mcg và khoảng 5,0 mg cholesterol. Sữa chua là thực phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, nhất là với trẻ em, người cao tuổi, người mới ốm dậy.



Ung thư có được ăn sữa chua không?



Giá trị dinh dưỡng và lợi ích khi ăn sữa chua đã được chứng minh rõ ràng, tuy nhiên, việc sử dụng với từng đối tượng lại có những ảnh hưởng khác nhau.



Theo Trung tâm ung thư PCC Singapore, sữa chua nằm trong danh sách các thực phẩm được khuyến cáo sử dụng hàng ngày cho người bệnh ung thư.



Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra, ăn sữa chua góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Tháng 10/2019, tạp chí y khoa JAMA Oncology (Mỹ) công bố báo cáo khoa học trên 18.822 trường hợp ung thư phổi trong 8 năm cho hay, ăn nhiều sữa chua và chất xơ đã giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi so với những người không ăn.



Theo đó, những người đàn ông ăn khoảng 85ml sữa chua mỗi ngày hay người phụ nữ hấp thụ 114ml giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi tới 19% so với những người không ăn.



Mặt khác, người hút thuốc lá là những đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư phổi khi tiêu thụ sữa chua cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh đáng kể.



Ăn bao nhiêu sữa chua là đủ?



Nhiều người nghĩ rằng ăn càng nhiều sữa chua càng tốt nhưng thực tế đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bởi ăn quá nhiều sữa chua sẽ làm tăng quá mức các axit dịch vị, ảnh hưởng xấu tới chức năng tiêu hóa của dạ dày



Do đó, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên 1-2 hộp sữa chua/ngày. Thời gian thích hợp là ăn sữa chua sau khi dùng bữa chính khoảng 1 giờ đồng hồ vì lúc này dịch dạ dày đã bị loãng, thích hợp cho vi khuẩn có lợi phát triển.

Người hay bị đau bụng đi ngoài, mắc bệnh đường ruột cần thận trọng khi ăn sữa chua. Bệnh nhân tiểu đường , viêm túi mật, viêm tụy, xơ vữa động mạch hạn chế ăn sữa chua vì có đường và có hàm lượng chất béo cao.

