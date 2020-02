Bệnh nhân ung thư kiêng ăn thịt bò là đã bỏ qua lợi ích tuyệt vời này

Nhiều bệnh nhân có quan niệm kiêng ăn các loại thịt, đặc biệt là thịt bò để "bỏ đói" tế bào ung thư. Một số khác lại cho rằng ăn thịt bò khiến bệnh ung thư nặng hơn, lan nhanh hơn. Chuyên gia giải đáp bệnh ung thư có được ăn thịt bò không, mắc bệnh gì không nên ăn thịt bò.

Giá trị dinh dưỡng của thịt bò

Giàu protein và vitamin B6: Thịt bò chứa lượng protein và vitamin B6 khá cao, ước tính 100 gram thịt bò có thể sản xuất 22g protein. Với lượng vitamin B6 dồi dào, ăn thịt bò giúp xây dựng hệ thống miễn dịch, tăng cường thể trạng, phục hồi cơ thể.

Cung cấp sắt: Lượng sắt trong thịt bò phong phú và dồi dào hơn nhiều trong cá, thịt gà, gà tây. Ăn thịt bò bổ sung sắt để tăng cường tạo máu.

Giàu kẽm, magie: Không chỉ giàu protein, sắt, thịt bò còn giàu kẽm và khoáng chất có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả, tăng cường cơ bắp. Ngoài ra, axit amoniac trong thịt bò nhiều hơn bất cứ thực phẩm nào cũng góp phần phát triển cơ bắp. Kẽm giúp đẩy nhanh quá trình tổng hợp protein, kết hợp vitamin B6 và Glutamate hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường trao đổi insulin, đẩy lùi bệnh tật.

Khoáng chất carnitine: Nhiều ý kiến cho rằng thịt bò chứa khoáng chất carnitine và nồng độ sarcosine có liên quan đến ung thư nhưng với lượng rất thấp. Cơ thể cần carnitine để hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, chuỗi axit amin giữ gìn vóc dáng và tái tạo cơ bắp.

Nhiều kali và các khoáng chất: Thịt bò giàu khoáng chất như protein, kali, mà hai khoáng chất này lại không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng. tăng cường kali hấp thụ. Mức độ kali thấp giúp tổng hợp protein cũng như sản xuất hormone tăng trưởng

Vitamin B12: Thịt bò dồi dào vitamin B12, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, cung cấp oxy cho các mô, giúp tăng sức bền khi hoạt động thể chất.

Công dụng giảm béo: Thịt bò chứa chất béo không bão hòa do vậy giúp bạn giảm cân và ổn định cholestrol.

Chứa nhiều dầu thực phẩm: Thịt bò rất giàu axit linoleic tổng hợp, đóng vai trò quan trọng trong quá trình duy trì và phát triển cơ bắp, chống oxy hóa, đặc biệt tốt cho người tập thể thao.

Ung thư có được ăn thịt bò không?

Các chuyên gia cho hay thực tế các loại thịt đỏ trong đó có thịt bò được cho là có liên quan đến nguyên nhân gây ung thư. Tuy nhiên, với bệnh nhân đã mắc ung thư chưa có bằng chứng nào khẳng định kiêng thịt bò là khỏi bệnh. Mặt khác, việc kiêng thịt dẫn tới thiếu hụt chất dinh dưỡng có thể khiến thể trạng bệnh nhân suy kiệt.

Khoa học đã chỉ ra trong thịt bò có một số chất dinh dưỡng rất cần thiết với bệnh nhân ung thư. Cụ thể, protein và vitamin B6 trong thịt bò rất tốt để tăng cường hệ miễn dịch. Các amino axit trong thịt bò giúp tạo protein, tăng cường Sức Khỏe cho tế bào, mô và cơ trong cơ thể chống lại các tế bào ung thư. Ăn thịt bò có tác dụng bổ máu, tăng khả năng sửa chữa mô mạnh mẽ.

Một số thành phần khác trong thịt bò đều có tác dụng góp phần phòng chống ung thư bao gồm kẽm, vitamin B6, B12, D, calcium, folate và selenium...

GS.TS Nguyễn Bá Đức - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, cho hay dù bệnh nhân ung thư có thể ăn thịt bò nhưng chỉ ăn với lượng vừa đủ. Người bệnh chỉ nên ăn dưới 500 gam/tuần và hạn chế ăn thịt chế biến sẵn. Có thể ăn ít nhưng tuyệt đối không nên bỏ thịt.

Người mắc bệnh này không nên ăn thịt bò

Thịt bò dù bổ dưỡng là vậy nhưng người mắc một số bệnh nên tránh xa để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn:

Người bị bệnh mỡ máu, cao huyết áp không nên ăn thịt bò bởi lượng đạm và cholesterol dồi dào trong thịt bò sẽ làm tăng tích tụ cholesterol, lâu dần gây bệnh tim mạch.

Người cao tuổi không nên hạn chế tối đa thịt bò bởi đối tượng này thường mắc các bệnh mạn tính, hệ tiêu hóa kém, ăn thịt bò sẽ gây khó tiêu.

Người bị u xơ cổ tử cung không ăn thịt bò vì tăng cường nội tiết tố estrogen, làm tăng kích thước khối u.

Người bị bệnh khớp, bệnh gút không ăn thịt bò vì quá nhiều protein sẽ là tăng axit trong các khớp. Lượng axit này cần các khoáng chất như canxi để trung hòa, khiến cơ thể tự động rút canxi từ hệ xương ra trung hòa, làm nặng hơn các vấn đề ở khớp, gây đau đớn.

Người bị sỏi thận nên hạn chế thịt bò cũng vì loại thị này quá giàu protein, khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên, tăng hình thành các loại sỏi.

Người vừa phẫu thuật đường ruột, phẫu thuật dạ dày và phẫu thuật viêm ruột thừa không ăn thịt bò vì sẽ gia tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khó tiêu, khó hấp thụ.

Your browser does not support HTML5 video.

Lợi ích khi ăn thịt bò

Hà Ly (t/h)