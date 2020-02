Trứng là siêu thực phẩm chữa ung thư hay thủ phạm khiến khối u di căn nhanh?

Nhiều thông tin cho rằng ăn trứng là nguồn cung cấp dinh dưỡng nuôi tế bào ung thư, thúc đẩy quá trình di căn nhanh hơn. Liệu bệnh nhân ung thư có được ăn trứng không, giá trị dinh dưỡng của trứng đối với người bệnh như thế nào?



Trong đó, trứng rất giàu đạm (protein) – dưỡng chất cơ bản giúp cho bệnh nhân ung thư nhanh lành vết thương, tăng cường sức đề kháng trong và sau khi phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Hàm lượng đạm trong trứng cũng là nguyên liệu giúp cơ thể phục hồi lại khối nạc đã mất do quá trình dị hóa.



Dồi dào vitamin



Ngoài đạm, trứng còn cung cấp cho cơ thể của bệnh nhân ung thư hàm lượng vitamin rất dồi dào. Cụ thể, các loại vitamin A, B, B6, E, K… hỗ trợ hoạt động cho nhiều bộ phận trong cơ thể, giúp cơ thể chống lại biến chứng của các tế bào ác tính, hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh. Trong lòng trắng trứng còn chứa vitamin B8 hay bitotin – những chất tham gia sản xuất năng lượng cho cơ thể, giúp người bệnh tăng cảm giác ngon miệng, giảm cảm giác mệt mỏi.



Khoáng chất quý giá



Lượng khoáng chất dồi dào có trong trứng bao gồm canxi, phốt pho, sắt, magie, kẽm, mangan, đồng, selen… Đặc biệt, selen có tác dụng ngăn ngừa oxy hóa, hạn chế lão hóa, hạn chế sự hình thành mảng trong động mạch của người bệnh, ngăn ngừa ung thư hiệu quả và chống lại sự lão hóa do quá trị xạ trị.



Khoáng chất đặc biệt có lợi cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp, nó kích thích sản sinh các hormone tuyến giáp thay thế cho các vùng tuyến giáp đã bị phẫu thuật loại bỏ.



Chất béo có lợi



Chất béo Lecithin có trong trứng là chất béo quý. Đây là lượng chất béo giúp bệnh nhân ngăn ngừa tích lỹ, cũng như đào thải cholesterol dư thừa ra ngoài cơ thể. Bên cạnh đó, Lecithin cũng hiện diện trong màng tế bào, hỗ trợ cho màng tế bào chắc khỏe và hoạt động tốt hơn. Từ đó hỗ trợ tích cực cho quá trình điều trị ung thư.



Các thành phần vi lượng khác



Trứng còn chứa men antitrypsin cùng một số thành phần vi lượng khác. Men antitrypsin là một loại protein được sản xuất bởi tế bào gan, có tác dụng bảo vệ phổi khỏi những tác động của các enzym khác. Đồng thời hỗ trợ sự hoạt động và phát triển bình thường của cơ thể. Nhìn chung, khi cơ thể thiếu hụt men antitrypsin sẽ khiến cho quá trình điều trị ung thư khó khăn hơn.

Dựa trên những phân tích về giá trị dinh dưỡng như trên, có thể khẳng định bệnh nhân ung thư hoàn toàn có thể ăn trứng. Tuy nhiên, với mỗi loại bệnh nên có cân nhắc ăn trứng với lượng hợp lý.

Theo các bác sĩ tư vấn của Khoa Ung bướu – Singapore, người có sức khỏe ổn định, người bệnh thậm chí là cả bệnh nhân ung thư cũng cần bổ sung đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng và trứng là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng cho sức khỏe.

Thực tế, trứng gà thường có mùi vị thơm ngon và nồng độ chất béo ít hơn so với trứng vịt, đồng thời có hàm lượng đạm cao. Đặc biệt, chất lectithin có trong trứng vô cùng bổ dưỡng, bệnh nhân ung thư có thể ăn đều đặn 1-2 quả trứng mỗi ngày để tăng cường sức khỏe.

Ngoài ra, việc ăn trứng sống thường dễ dẫn đến nhiễm khuẩn salmonella, dẫn đến mắc bệnh nguy hiểm. Ăn trứng sống cũng dễ khiến người bệnh mắc bệnh về đường tiêu hóa, khiến việc điều trị bệnh bị gián đoạn và kém hiệu quả. Bệnh nhân ung thư không nên ăn quá 3 quả trứng một ngày. Để việc điều trị có kết quả, bệnh nhân cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nào.

Hướng dẫn cách làm món TRỨNG NGÂM NƯỚC TƯƠNG. Nguồn: Feedy TV