Bệnh nhân ung thư uống sữa khiến khối u lan nhanh và dễ tái phát, bác sĩ nói gì?

Sữa được coi là loại thực phẩm gần như hoàn hảo, là một hỗn hợp chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên có phải ai cũng được uống sữa, bệnh nhân ung thư uống sữa có khiến khối u lan nhanh?



Giá trị dinh dưỡng của sữa



Nhiều người gọi sữa là siêu thực phẩm bởi chứa gần như đầy đủ chất dinh dưỡng trong tự nhiên. Thành phần dinh dưỡng trong sữa bao gồm protein, chất béo, canxi, carbon hydrate, phốt pho, vitamin A, B, D... Trong đó, uống sữa bù đắp rất tốt nhu cầu về đạm và canxi đặc biệt cho người có nhu cầu cao như phụ nữ mang thai và trẻ em.



So với các loại hỗn hợp chất lỏng khác như nước ngọt, nước hoa quả, trà, cà phê... thì sữa giàu dinh dưỡng hơn rất nhiều.



Trong khi trà, cà phê chứa nhiều chất kích thích thì nước ngọt cũng chỉ cung cấp năng lượng đơn thuần mà không có các dưỡng chất thiết yếu. Sữa vừa cung cấp được nhiều năng lượng vừa đầy đủ các chất dưỡng chất nên mọi người được khuyến cáo uống sữa hàng ngày.



Dù bổ dưỡng là vậy nhưng sữa không dành cho một số người mắc bệnh lý về tiêu hóa gồm đầy hơi, khó tiêu, trướng bụng, trào ngược Dù bổ dưỡng là vậy nhưng sữa không dành cho một số người mắc bệnh lý về tiêu hóa gồm đầy hơi, khó tiêu, trướng bụng, trào ngược dạ dày , viêm loét đường tiêu hóa. Người thiếu máu do thiếu sắt, viêm túi mật và viêm tụy, người bị sỏi thận, gút... không nên uống sữa.





Ung thư có được uống sữa không?



Từ trước đến nay nhiều người có quan niệm bị ung thư phải kiêng những thực phẩm bổ dưỡng giàu đạm như thịt, trứng, sữa... Một số người cho rằng bị ung thư mà uống sữa chẳng khác nào nuôi dưỡng tế bào ung thư phát triển nhanh, lan rộng. Do đó, phải kiêng sữa mới tiêu diệt được tế bào ung thư.



Trả lời về vấn đề này, BS Đinh Thị Kim Liên - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng - Trả lời về vấn đề này, BS Đinh Thị Kim Liên - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, một số bệnh nhân ung thư kiêng uống sữa là sai lầm lớn. Bởi sữa được coi là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và dễ hấp thu, có tác dụng hiệu quả để nâng cao thể trạng cho bệnh nhân, đặc biệt là phòng chống suy dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư rất tốt.



Theo BS Liên, hiện nay phổ biến kiểu tự áp dụng chế độ ăn uống theo hai xu hướng: một là dùng thực phẩm chức năng như kiểu nước ép cà rốt, nước hoa quả hoặc hai là kiêng thức ăn giàu đạm như thịt động vật, chỉ ăn chay, ăn gạo lứt.



Tuy nhiên bác sĩ khẳng định, ung thư là tế bào đột biến. Những tế bào khỏe mạnh khác cũng cần phát triển bình thường mới đủ sức chống lại bệnh tật. Do đó, nếu nhịn ăn, giảm ăn, ăn thiếu chất với suy nghĩ sai lầm là giết chết tế bào ung thư thì đồng nghĩa tế bào khỏe mạnh cũng chết đi. Hậu quả là cơ thể ngày một yếu dần, rơi vào trạng thái suy dinh dưỡng, suy kiệt.

Thực tế cho thấy, 50-90% bệnh nhân ung thư sụt cân, hơn 90% bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bị suy kiệt. Bệnh nhân thể trạng kém, không ăn uống được chỉ tăng nguy cơ di căn, ảnh hưởng chức năng nội tạng, cơ thể không đáp ứng điều trị.

Hiện trên thế giới chỉ có một số nghiên cứu ban đầu chỉ ra người mắc một số bệnh ung thư không nên uống sữa bò. Chẳng hạn, uống sữa bò làm dư thừa canxi, tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Các loại đường trong sữa bò có thể làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng. Hay uống sữa được vắt từ những con bò có sử dụng hormone tăng trưởng giúp kích thích sản xuất sữa trong quá trình chăn nuôn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ởcơ quan sinh sản và ung thư vú.



Lựa chọn loại sữa tốt cho bệnh nhân ung thư



Theo các chuyên gia, sữa và các sản phẩm từ sữa được khuyến nghị cho người bị ung thư gồm: sữa, phomat, phomat làm từ sữa tách kem, sữa chua, đồ uống trộn sữa, sữa chua uống.



Người bệnh ung thư cũng có thể sử dụng các sản phẩm từ sữa với lượng vừa phải gồm: kem, sữa có thêm hương vị socola, cà phê, dâu và các loại sữa khác như sữa yến mạch, sữa gạo, sữa từ các hạt,...



Người ung thư cần tránh sữa không tiệt trùng, phomat có chứa thành phần thực vật và gia vị không được nấu như tiêu ớt, phomat xanh, Roquefort, stilton, brie...



Sữa nói riêng và các thực phẩm giàu đạm như: Trứng, sữa, thịt gà, thịt bò, rau xanh, đậu đỏ, gạo, mì, khoai... có nhiều protein rất cần theiest cho người ung thư. Bởi đây là chất cơ bản giúp cơ thể người bị ung thư làm lành vết thương, chống nhiễm trùng trong và sau phẫu thuật, tăng cường thể trạng sau hóa chất và xạ trị.



Protein là nguyên liệu bồi phục lại khối nạc của cơ thể đã mất do tăng quá trình dị hóa của cơ thể. Đồng thời kích thích ăn ngon miệng bởi hầu hết người bệnh ung thư luôn chán ăn, ăn uống kém.



Bác sĩ Liên khuyến cáo, quan trọng là chọn sữa cho phù hợp với người bệnh. Hiện nay, trên thị trường có loại sữa chuyên dùng cho người ung thư. Sữa này đã bổ sung thêm EPA - một acid béo không no, có tác dụng điều trị chứng sụt cân cho bệnh nhân ung thư. Cần biết, với người bệnh ung thư, dùng nhiều EPA cũng không tốt, vì nhiều quá lại kích thích tế bào phát triển. Với các loại sữa khác, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để sử dụng với lượng vừa phải và cách dùng hợp lý.

Tác dụng của sữa dê với Sức Khỏe . Video: HanoiTV

Hà Ly (t/h)