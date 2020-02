Thói quen ăn uống gây ung thư [3]: Ung thư thực quản 'gõ cửa' vì mê đồ ăn cay nóng

Mọi bệnh tật đều từ miệng mà ra. Thói quen ăn uống không khoa học của nhiều người Việt chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh nguy hiểm hàng đầu: Ung thư.



Những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của ung thư thực quản



Ung thư thực quản là một trong những căn bệnh ung thư thường gặp ở đường tiêu hóa. Đây là bệnh mà khối u ác tính đã xuất hiện từ các tế bào biểu mô của thực quản làm cho các tế bào phân chia không theo cấu trúc của cơ thể, tạo nên các khối u.

Thói quen ăn đồ cay nóng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư thực quản.

Dấu hiệu dễ nhận biết của ung thư thực quản gồm:

Nuốt nghẹn: Đây là dấu hiệu thường gặp nhất. Lúc đầu, người bệnh sẽ có cảm giác vướng sau xương ức khi ăn thức ăn đặc, rồi sẽ thấy rõ hơn. Về sau, chỉ cần uống nước cũng cảm thấy nghẹn.

Trớ: Khi ngủ, thức ăn đọng lại trong lòng thực quản sẽ trớ ngược ra ngoài. Đây là nguyên nhân của viêm phế quản dai dẳng do dịch tử thực quản chảy vào đường thở.

Tăng tiết nước bọt: Nếu thấy nước bọt tiết nhiều mà không rõ cơ chế, rất có thể bạn đã mắc ung thư thực quản.

Ngoài ra, người bệnh còn có thêm các triệu chứng như: Da sạm và khô, gầy sút cân không rõ nguyên nhân, khàn tiếng hoặc ho kéo dài, mặt và hai bàn tay có nhiều nếp nhăn.

Bình thường thành trong khoang miệng cũng như thực quản chỉ dung nạp được nhiệt độ ở mức 40°C-50°C.



Bình thường thành trong khoang miệng cũng như thực quản chỉ dung nạp được nhiệt độ ở mức 40°C-50°C. Khi miệng cảm thấy nóng rát, chứng tỏ nhiệt độ thực phẩm đã lên đến 70. Bởi vậy, khoang miệng rất dễ bị tổn thương, thậm chí là bỏng nếu tiếp xúc với nhiệt độ trên 50°C. Nếu kéo dài, hàng rào niêm mạc của thực quản sẽ bị phá hỏng, dần dần dẫn đến ung thư.

Trong một báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2016 đã cảnh báo, uống đồ uống nóng trên 65 độ có thể tăng nguy cơ phát triển ung thư thực quản.



Những điều cần nhớ để phòng ngừa ung thư thực quản:



Không ăn đồ ăn đã bị nấm mốc. Những loại thức ăn để qua đêm, trái cây bị hỏng, đồ ăn bị mốc, nấm nên bỏ đi. Nguyên nhân bởi, nitrosamines trong thực phẩm mốc liên quan chặt chẽ với ung thư thực quản và nấm mốc có thể tăng cường tác dụng gây ung thư của nitrosamine.



Hạn chế hút thuốc và uống rượu.



Bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, tăng cường ăn rau xanh, hoa quả tươi.

Your browser does not support HTML5 video.