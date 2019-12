Nghiên cứu mới: Uống ít nhất 1 tách trà nóng mỗi ngày làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tăng nhãn áp

Tăng nhãn áp là một bệnh phức tạp, ảnh hưởng đến ít nhất 2,72 triệu người Mỹ. Các Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, tăng nhãn áp là nguyên nhân thứ hai dẫn đến mù lòa trên toàn thế giới.



Tăng nhãn áp là một bệnh phức tạp, ảnh hưởng đến ít nhất 2,72 triệu người Mỹ.

Các nhà nghiên cứu báo cáo, trong số 10.000 người tham gia vào cuộc khảo sát hàng năm, khoảng 1.678 người có kết quả kiểm tra mắt đầy đủ. Các phát hiện cho thấy 84 người tham gia trưởng thành đã phát triển bệnh tăng nhãn áp.



Trong khi đó, gần một nửa số người tham gia báo cáo uống cà phê thường xuyên. Chỉ có ít hơn 10% số người tham gia uống trà nóng hàng ngày. Kết quả, những người này có nguy cơ mắc tăng nhãn áp thấp hơn 74%.



Tuy nhiên, tác giả chính của nghiên cứu - tiến sĩ Anne Coleman cho biết: Kết quả này rất ý nghĩa, nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định cụ thể".



Chứa các hợp chất hoạt tính sinh học: Trà xanh chứa vô số chất dinh dưỡng quan trọng. Một số trong số này bao gồm các polyphenol như flavonoid và catechin, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những chất dinh dưỡng này giúp giảm số lượng gốc tự do có hại trong cơ thể, bảo vệ các tế bào và phân tử khỏi bị hư hại.



Những người uống trà nóng thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp thấp hơn 74%.

Cải thiện chức năng não: Trà xanh là một chất kích thích. Nó chỉ chứa một lượng caffeine vừa phải để giúp bạn tỉnh táo. Trà xanh cũng chứa axit amin L-theanine, có thể làm tăng dopamine và sản xuất sóng alpha trong não. Sóng Alpha giúp bạn bình tĩnh và thư giãn.



Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson: Theo các nghiên cứu trên động vật, các hợp chất catechin trong trà xanh có thể bảo vệ tế bào thần kinh và giảm khả năng mắc các bệnh như Alzheimer, Parkinson.



Tiêu diệt vi khuẩn trong miệng và cải thiện sức khỏe răng miệng: Các polyphenol trong trà xanh, đặc biệt nhất là catechin, có thể tiêu diệt vi khuẩn có hại trong miệng. Trà xanh cũng có thể làm giảm mùi hôi miệng.



Ngoài ra, trà xanh còn có thúc đẩy quá trình giảm cân nhờ tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo.



Your browser does not support HTML5 video.

Uống trà xanh đúng cách để không gây hại cho cơ thể. Nguồn: VTV24