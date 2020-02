Chuyên gia hướng dẫn mẹo uống nước đúng cách để tăng sức đề kháng, phòng ngừa virus corona

70% cơ thể người là nước. Do đó, nước là nguồn sống thiết yếu của con người. Tuy nhiên, uống nhiều nước có tăng sức đề kháng, phòng virus corona không?

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV) thường có các triệu chứng như sốt cao, hắt hơi, chảy nước mũi, ho, đau nhức cơ, tức ngực, khó thở..., một số trường hợp có thể đi kèm tiêu chảy. Virus corona (nCoV) chủng mới vô cùng nghiêm trọng nhưng lại chưa có thuốc đặc trị cùng vắc xin phòng ngừa. Bởi vậy, việc ăn uống để tăng cường sức đề kháng trong thời điểm này vô cùng quan trọng.

Uống nước đúng cách để tăng sức đề kháng, phòng ngừa virus corona

Mới đây, Hiệp hội Dinh dưỡng và Đường ruột Trung Quốc (CSPEN) đã đưa ra “Khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng về việc ngăn ngừa và kiểm soát truyền nhiễm virus Corona mới”. Trong 10 lời khuyên về chế độ ăn uống, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vấn đề uống nhiều nước để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi chủng mới của virus corona.

Uống nhiều nước để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi chủng mới của virus corona.

Cụ thể, các chuyên gia nêu rõ, mỗi ngày chúng ta cần uống ít nhất 1500ml nước. Uống nhiều nước lọc, nước khoáng và nước suối mỗi ngày không chỉ cung cấp đầy đủ độ ẩm cho da trong thời tiết khô hanh mà còn tăng cường việc lọc bỏ độ tố từ khói bụi của thận qua da và phổi. Bên cạnh đó, bạn cần hạn chế đồ uống kích thích như rượu, bia, cà phê…

Nếu không thể uống quá nhiều nước nhưng ít nhất phải uống đủ 5 cốc nước mỗi ngày để đảm bảo lượng nước cần thiết cho cơ thể. Chỉ cần hơi khát một chút cần uống nước ngay, uống thành nhiều lần với từng ngụm nhỏ, không nên uống nhiều nước một lúc.

Các loại nước tăng cường hệ miễn dịch

Ngoài nước lọc, còn rất nhiều loại nước khác cũng có khả năng nâng cao hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Nước chanh: Nước chanh có tác dụng cân bằng acid-base trong cơ thể, nâng cao hệ thống miễn dịch và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.



Nước ép táo: Thức uống này rất giàu vitamin, khoáng chất, canxi, kali, natri, phốt pho, clo, magiê, sắt và flo giúp tăng cường sức đề kháng.

Nước chanh có tác dụng cân bằng acid-base trong cơ thể, nâng cao hệ thống miễn dịch và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Trà xanh: Trà xanh chứa epigallocatechin (EGCG), có thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và virus gây ra, kiểm soát sự phát triển của bệnh ung thư.



Nước ép nam việt quất: Loại nước ép này chứa chất chống oxy hoá mạnh mẽ như flavonoid và vitamin C, rất cần thiết cho hệ miễn dịch và giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.



Nước ép củ cải đường: Chứa nhiều beta carotene, vitamin C, lưu huỳnh, canxi, sắt, caroten, kali và magiê giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng não bộ, làm sạch máu tăng cường gan và túi mật.



Nước ép kiwi: Kiwi chứa vitamin A, E, C, giúp hệ thống miễn dịch khoẻ mạnh hơn; lượng chất xơ và kali trong quả này cũng giúp bạn chống lại bệnh tim mạch.





Nước ép bông cải xanh: Loại nước ép này rất giàu beta - carotene, vitamin C và vitamin B, canxi, protein và lưu huỳnh giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện chức năng gan.

Nước ép cà rốt: Cà rốt chứa nhiều vitamin C, B, sắt kali, photpho giúp nâng cao hệ miễn dịch



Ngoài việc uống nhiều nước, để tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa virus corona mới, mọi người cần tăng cường tiêu thụ rau xanh, trứng, cá, các loại quả giàu vitamin c, thực phẩm giàu protein hàng ngày. Ghi nhớ quy tắc ăn uống khoa học kết hợp với ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi đúng giờ, tập luyện khoảng 1 tiếng/ngày.

