Mất ngủ khiến cơ thể uể oải, bạn hãy thử 8 loại thức uống như thuốc an thần dưới đây

Có nhiều lý do khiến chúng ta bị mất ngủ , ngủ không sâu giấc. Điều này không chỉ ảnh hưởng lớn tới Sức Khỏe , mà còn ảnh hưởng cả sắc đẹp. Giấc ngủ không đảm bảo làm gián đoạn quá trình trao đổi chất, từ đó, cơ thể sẽ luôn trong trạng thái uể oải, thiếu hụt năng lượng. Từ đó, làn da cũng trở nên thâm sạm, thiếu sức sống.

Nếu giấc ngủ của bạn có vấn đề trong một khoảng thời gian dài, bạn muốn có một giấc ngủ sâu và sảng khoái, bạn có thể tiêu thụ 10 loại thức uống dưới đây trước khi đi ngủ.

1. Sữa ấm

Sữa ấm cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả

Sữa ấm là một trong những lựa chọn tốt nhất để giúp có được giấc ngủ sâu. Sữa có chứa tryptophan – chất làm tăng serotonin trong não, yếu tố giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Hormone melatonin được sản xuất nhiều hơn khi bạn uống sữa. Và nó có khả năng hồi phục giấc ngủ, ngay cả ở những người mắc chứng mất ngủ kinh niên.

2. Trà bạc hà

Trà bạc hà có đặc tính chống viêm, do đó nó có khả năng làm giảm đau dạ dày . Bạc hà cũng cho phép cơ thể thư giãn đúng cách nhờ hoạt chất giúp làm giãn cơ. Nếu bạn đang gặp vấn đề khiến tinh thần căng thẳng gây mất ngủ, trà bạc hà là loại thức uống tuyệt vời.

3. Nước cốt dừa

Sữa dừa chứa magiê và kali, 2 khoáng chất này có khả năng thư giãn cơ bắp và giúp giấc ngủ ngon hơn. Ngoài ra, nó còn làm giảm huyết áp và sưng ở thận nhờ có lượng lớn chất điện giải tự nhiên.

4. Nước ép anh đào

Giảm đau, Giảm cân và ngủ ngon hơn nhờ nước ép anh đào

Tương tự như sữa, nước ép anh đào có chứa tryptophan . Do đó, nó có thể sản xuất hormone melatonin, cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Nước ép này đã được thử nghiệm trong một số nghiên cứu để điều trị chứng mất ngủ và đã được chứng minh là một trong những lựa chọn hiệu quả nhất giúp giấc ngủ sâu hơn vào ban đêm.

5. Sinh tố chuối

Thành phần của quả chuối cũng chứa tryptophan, ngoài ra còn có 2 khoáng chất quan trọng giúp thư giãn cơ bắp: kali và magiê. Do đó, loại trái cây này có tác dụng làm giảm căng thẳng về thể chất. Ngoài ra, lượng chất xơ và carbohydrate của nó lấp đầy dạ dày và dẫn đến cảm giác no, làm tăng ham muốn ngủ.

6. Trà xanh

Trà xanh là một lựa chọn thích hợp với bất kể thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, trước khi đi ngủ, bạn nên sử dụng trà xanh khử caffein. Nó chứa theanine , giúp cơ thể thư giãn và giải phóng sự căng thẳng về thể chất, giúp bạn có một giấc ngủ dài và yên tĩnh.

7. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc giúp giảm căng thẳng và cho giấc ngủ sâu

Trà hoa cúc có tác dụng thư giãn cơ thể. Trà hoa cúc thường được khuyên dùng cho người mắc bệnh đau dạ dày, vì nó có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm căng thẳng bên trong. Đồng thời, hoa cúc đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng căng thẳng , chẳng hạn như mất ngủ và lo lắng.

8. Sữa hạnh nhân

Hạnh nhân chứa hàm lượng lớn magiê, do đó sữa hạnh nhân đã được chứng minh là rất hiệu quả để cải thiện giấc ngủ. Giống như sữa bò, sữa hạnh nhân có tryptophan và nhờ đó, cơ thể có thể sản xuất melatonin. Đây là hormone cần thiết để điều chỉnh lịch trình giấc ngủ.

