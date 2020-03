Cách uống nước giúp giảm cân nhanh chóng, không mất nhiều thời gian tập luyện

Uống nhiều nước

Việc uống nhiều nước có thể giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn, từ đó không cần tiêu thụ đồ uống có hàm lượng calo cao như sữa, nước tăng lực, nước ép trái cây và đồ ăn nhẹ. Bạn có thể đặt báo thức nhắc nhở việc uống nước, điều này sẽ giúp duy trì thói quen thường xuyên và đều đặn hơn.

Uống nhiều nước sẽ làm giảm mức đồ ăn tiêu thụ

Bên cạnh đó, uống một ly nước đầy trước, trong và sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa và tăng tốc độ giảm cân. Bởi cảm giác no sẽ giúp bạn ăn ít hơn, do đó tiêu thụ ít calo hơn giúp cải thiện kết quả giảm cân. Đồng thời, nước sẽ giúp cơ thể phân hủy thức ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Cắt giảm lượng muối

Giảm lượng muối ăn kết hợp với việc tăng lượng nước uống hàng ngày có thể giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Hãy thay thế muối bằng các gia vị khác (thảo mộc tươi, tỏi…) vừa giúp tăng hương vị của đồ ăn, lại có lợi cho sức khỏe

Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày

Bạn không nên uống tất cả lượng nước trong một lần, mà thay vào đó hãy uống từng ngụm nhỏ. Khi uống nên ngồi xuống sẽ giúp nước di chuyển đồng đều đến các bộ phận, hơn là khi đứng sẽ khiến nước nhanh chóng di chuyển xuống bàng quang và thải ra ngoài.

Giảm cân hiệu quả với nước detox

Nước detox là sự kết hợp của nước lọc cùng với trái cây tươi hoặc rau. Nước detox chứa ít calo hơn hẳn so với các loại nước ép và sinh tố khác, đồng thời tăng thêm cảm giác ngon miệng hơn so với nước lọc. Đồng thời, nguyên nhân dẫn đến thừa cân, béo phì là do cơ thể tích tụ chất dinh dưỡng chưa được chuyển hóa thành chất béo. Khi đó, sử dụng nước uống detox gần như loại bỏ hẳn chế độ ăn dư thừa calo như trước.

Nước detox vừa giúp giảm cân lại đẹp da

Mua một số loại rau và trái cây bạn có thể sử dụng làm mước detox như dưa chuột, dưa, dâu, lá bạc hà, trái cây họ cam quýt, táo và dứa…. Các loại rau và trái cây nên càng tươi càng tốt, bạn có thể làm nhiều loại nước detox cùng lúc và bảo quản trong tủ lạnh.

Ăn thực phẩm chứa hàm lượng nước cao

Khi bạn lựa chọn thực phẩm kết hợp cùng Chế độ giảm cân với nước, hãy tìm những thực phẩm có hàm lượng nước cao. Trong đó, trái cây và rau quả là sự lựa chọn tuyệt vời. Bao gồm dưa hấu, dâu tây, bí xanh, đào, cà chua, súp lơ, dứa, cà tím, hoặc bông cải xanh. Nếu bạn phải ăn thịt, hãy ăn thịt nạc như ức gà tây thay vì thịt đỏ.

Hãy nhớ rằng đây không phải là một giải pháp lâu dài

Mặc dù chế độ ăn kiêng này có thể giúp bạn giảm cân nhanh chóng, nhưng nếu lối sống hàng ngày của bạn không lành mạnh, nhiều khả năng bạn sẽ tăng cân trở lại.

Nhịn ăn kéo dài có thể khiến cơ thể thiếu hụt chất dinh dưỡng

Ngoài ra, bạn cần quyết định khoảng thời gian bạn muốn nhịn ăn trong. Thông thường, một vài ngày là tốt nhất, kéo dài sẽ khiến cơ thể thiếu hụt chất dinh dưỡng trầm trọng. Nếu bạn nghĩ mình không thể chịu đựng được lâu như vậy, hãy thử trước trong một ngày. Nếu kết thúc 24 tiếng mà bạn cảm thấy cơ thể thoải mái, không quá mệt mỏi, thì có thể tiếp tục thực hiện chế độ ăn kiêng này.

Hạn chế tập thể dục

Mặc dù tập thể dục là cách tuyệt vời để hỗ trợ giảm cân, nhưng hãy hạn chế thực hiện nó trong thời gian này. Tập luyện thường xuyên sẽ khiến cơ thể sử dụng năng lượng nhiều hơn và mất nước thông qua mồ hôi.

Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh

Điều này bao gồm chủ yếu là thực phẩm chưa qua chế biến, không có chất bảo quản và phụ gia. Tăng cường rau quả tươi, trái cây và thực phẩm hữu cơ nhằm loại bỏ mọi thứ nhân tạo như chất làm ngọt và phẩm màu. Điều này sẽ đảm bảo rằng cơ thể được tiêu hóa thức ăn ở trạng thái tự nhiên nhất, tốt nhất cho Sức Khỏe





Hãy kiên nhẫn trong quá trình giảm cân. Tập trung nhiều hơn vào một lối sống lành mạnh là cách duy trì hiệu quả giảm cân nhanh chóng và lâu bền.

