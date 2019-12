Update những câu nói viral đi vào 'lịch sử' 2019: 'Liêm sỉ gì tầm này' đi luôn cả vào bài hát

Một ngày đẹp trời, ngồi nhìn chiếc lá bay bay, lòng thẩn thơ buông một câu nói vu vơ,... ai dè bỗng dưng nổi tiếng. Đó là sự thực trong thời đại công nghệ 4.0 này, dù bạn là ai và ở bất cứ đâu!

Vâng, năm 2019 này bạn cứ thử nhẩm xem có bao nhiêu câu nói nổi tiếng cứ gọi là "không phải dạng vừa", tạo viral khủng khiếp đang khiến giới trẻ Việt phát "sốt" lên. Lớp từ điển câu nói trên mạng xã hội liên tục cập nhật, làm phong phú thêm kho tàng ngôn ngữ teen.

Công thức "Chủ tịch giả danh...(ai đó) và cái kết"





Đây là hot trend "mở hàng" nửa đầu năm 2019 và hiệu ứng của nó thì mặn như muối biển, các con dân mạng xã hội đều phải kiêng dè.





Anh đếch cần gì ngoài em

Xuất phá từ ca khúc "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em" của Đen Vâu vào cuối năm 2018. Không chỉ yêu thích bài hát, giới trẻ còn biến ca từ này trở thành câu "cửa miệng" phổ biến.







Người anh em thiện lành

Các "thánh soi" nhanh chóng phát hiện được "tiềm năng" câu nói này của ông chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên- Đặng Lê Nguyên Vũ. Chất ngất, "xịn sò" luôn ấy chứ "các anh em thiện lành" nhỉ!





Liêm sỉ gì tầm này





Câu nói này được sử dụng sau khi một bài báo mạng có tên "Tầm này rồi, liêm sỉ gì nữa!" được đăng tải hồi tháng 4. Đó là một bài báo phản ánh về những tiêu cực xảy ra trong cuộc thi viên chức, tại Hà Nội. Và từ đó, "Liêm sỉ gì tầm này" được sử dụng trong hàng loạt ngữ cảnh khác nhau, từ trường học cho đến công sở lại đến các "thánh ế". Bên cạnh đó, nó cũng được dùng làm tựa đề cho bài hát trên kênh Youtube của Võ Hiệp Dương Official, với phần thể hiện của Mario band và rapper Mạnh Cường.







Thế bạn nói xem vì sao mình lại phải trả lời bạn?

Đó là một cái kết "đắng" cho cô gái xinh đẹp, trót mê con mèo của anh chàng nào đó trên facebook. Cô gái chỉ nhẹ nhàng nhắn tin hỏi chàng thanh niên địa chỉ mua mèo, thế mà 'người lạ ơi" lại tạt luôn một gáo nước lạnh, "thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn".

Câu chuyện này sau đó được "nam thần" chia sẻ trên mạng xã hội, với thái độ không hài lòng về câu hỏi của cô gái. Dân mạng vừa tức cho cô nàng tội nghiệp, lại vừa vắt óc nghĩ ra đủ lí do cho việc vì sao người ta phải trả lời mình. Và rồi, nhiều người cũng kháo nhau, lần sau có inbox hỏi ai đó cái gì thì cũng phải thật cẩn thận, chứ không lại "toang" ngay.





Nhà bao việc





Những ai là fan của phim "Mê cung", phát sóng trên VTV 3 chắc hẳn phải nằm lòng câu nói này. Đó chính là lời thoại của nhân vật Thịnh Ngựa (Đỗ Duy Nam đóng), ở phân cảnh bị thẩm vấn, nhân vật Thịnh Ngựa điếc "chẳng sợ súng" buông ngay câu "nhà em còn bao việc".









"Nhà bao việc" trở nên hot, dễ dàng ứng dụng cho thanh niên khi muốn từ chối làm một việc gì đó. Mà cũng đúng thôi, tết đến xuân về, nhà lại chẳng đầy việc ra!

Đi đu đưa





"Chủ nhật này đi đu đưa đâu không bạn êy" đang là mốt cho giới trẻ khi muốn rủ ai đó đi "dẩy đầm" hay "tà tưa". Câu nói này xuất phát từ một ca khúc của Bích Phương và nhanh chóng trở nên viral sau đó. Hội FA cũng tích cực dùng "đi đu đưa" để quăng thả thính trên mạng xã hội cơ đấy.





Thanh xuân như một ly trà,...

Ánh Dương bất cần đời trong "Về nhà đi con" đã phát ngôn một câu mà gần như ngay lập tức trở thành hot trend trên toàn cõi mạng: "Thanh xuân như một ly trà, ăn thêm miếng bánh hết bà thanh xuân".





Mày biết tao là ai không

Một câu chuyện xã hội được dư luận chú ý trong thời gian dài, sau khi có hành vi bị tố là sàm sỡ một cô gái trẻ trên máy bay, vị doanh nhân đã bị phi hành đoàn lập biên bản và mời xuống máy bay. Thế nhưng, thay vì xin lỗi và chấp hành quy định chung, ông ta đã lớn tiếng dọa nạt nhân viên hàng không: “Mày biết tao là ai không?”.





Phải chăng đó là bản chất của một số bộ phận cửa quyền, như vụ nữ đại úy công an "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất hay vụ thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng tại Thái Nguyên. Các cụm từ "Mày biết tao là ai không", "Mày đánh tao đi" đã thành trend trên Facebook.





Chị hiểu hôn





Bắt nguồn từ một vụ cãi vã về việc cầm nhầm túi xách giữa thiếu niên 15 với một người phụ nữ trong nhà hàng. Được biết, anh bạn này đã có hành vi đánh cắp túi xách của người phụ nữ kia, nhưng khi bị phát hiện lại rất vô lễ cãi lại, cùng câu nói "chị hiểu hôn". Câu này được cư dân mạng chế ở nhiều ngữ cảnh khác nhau.





Toang rồi ông giáo ạ

Lấy từ câu nói của lão Hạc "Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ!", trong tác phẩm văn học, đã được chế thành nhiều biến thể sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau, gần đây câu này bị biến thành "Toang rồi ông giáo ạ" và thành trend trong nửa cuối năm 2019.





Minh Tú (t/h)