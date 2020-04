Uruguay: Phát hiện tàu du lịch có đến 60% du khách nhiễm COVID-19

Sau khi xác định có khoảng 60% hành khách trên tàu nhiễm COVID-19, công ty du lịch đang cố gắng tìm cách để đưa hành khách lên bờ để đảm bảo an toàn.

Trang Guardian đưa tin, một chiếc tàu du lịch của Australia đang neo đậu ngoài khơi Uruguay đang cố gắng đưa hành khách lên bờ khi phát hiện khoảng 60% người trên tàu đã bị nhiễm COVID-19.



Hôm 7/4, công ty điều hành tàu Greg Mortimer là Aurora Expeditions cho biết, trên tàu có tổng cộng 132 hành khách và 85 thủy thủ đoàn. Trong đó, có đến 128 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Con tàu du lịch Greg Mortimer.



Đặc biệt, nhiều người dương tính với COVID-19 nhưng không hề có triệu chứng; tuy nhiên những người này vẫn có thể gặp rủi ro về Đặc biệt, nhiều người dương tính với COVID-19 nhưng không hề có triệu chứng; tuy nhiên những người này vẫn có thể gặp rủi ro về Sức Khỏe . Hầu hết những hành khách trên tàu đều là công dân Australia. Bên cạnh đó còn có những người đến từ New Zealand, Mỹ và Anh.



Karina Rando - một nữ bác sĩ trong số 21 người Uruguay được phái lên tàu cho biết: Hầu hết những người trên tàu đều nhiễm bệnh, rất nhiều người dương tính nhưng không biểu hiện triệu chứng.

Được biết, con tàu du lịch khởi hành từ cảng Ushuaia ( Argentina) vào ngày 15/3. Dự định chuyến đi của con tàu này sẽ là đến Nam Cực và đảo Nam Georgia trong hành trình 16 ngày. Thế nhưng, vừa khởi hành không được bao lâu trên tàu đã xuất hiện những dấu hiệu của COVID-19. Các bác sĩ trên tàu cũng có triệu chứng sốt nên không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Để đảm bảo an toàn, tàu phải chuyển hướng tới thủ đô Montevideo của Uruguay.

Ảnh minh họa.



Từ 27/3, tàu Greg Mortimer đã neo đậu cách bờ biển Uruguay 20 km vì chính phủ nước này từ chối không cho tàu cập cảng cũng như việc đưa du khách lên bờ. Vài ngày sau đó, quyết định này mới được thu hồi, một tàu hải quân của Uruguay cũng được phái đến, đưa 6 hành khách nhiễm COVID-19 nặng đến Bệnh viện British ở Montevideo.

Xác nhận vào chiều 7/4 nhà chức trách Uruguay cho biết: Đối với công dân Australia và New Zealand trên tàu sẽ chuyển lên chuyến bay khẩn cấp đến Melbourne ngày 9/4. Chi phí cho mỗi hành khách được tàu du lịch yêu cầu chính phủ Australia giúp đỡ. Sau khi hạ cánh, hành khách phải cách ly bắt buộc 14 ngày theo quy định.

Đối với những hành khách đến từ Mỹ và châu Âu dương tính với COVID-19 thì phải đợi đến khi nhận kết quả âm tính mới được đưa tới São Paulo, Brazil và trở về nhà.

Thùy Nguyễn (t/h)