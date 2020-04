Va chạm giao thông, người đàn ông rút súng nhựa đe dọa tài xế xe tải

Gây chú ý trên facebook những ngày qua là đoạn clip dài 1 phút, ghi lại cảnh tài xế xe tải xin lỗi vợ chồng người đàn ông đi xe máy, sau khi va chạm giao thông. Được biết, sự việc xảy ra vào trưa hôm 24/4, trên địa bàn ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu).



Theo như đoạn clip, cặp vợ chồng đi xe máy biển số 94E1-128.53, liên tục lớn tiếng với tài xế ôtô tải. Trên tay người đàn ông lúc này cầm vật giống sung, liên tục chỉ xuống đường khiến những ai có mặt lo lắng. Được một lúc sau, người đàn ông đã để sung lại cốp xe rồi rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh cắt từ clip





Đoạn clip sau khi được đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít những bình luận, ý kiến trái chiều bày tỏ về suy nghĩ về hành động trên.



Thông tin trên Thông tin trên Zing vào sáng 26/4, thượng tá Trang Minh Trường, Trưởng công an huyện Vĩnh Lợi, cho biết đã thu hồi khẩu súng nhựa của người đàn ông xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng.Được biết, người này ngụ tại xã Hưng Phú, huyện Phước Long (Bạc Liêu), đang làm thợ hồ tại TP.HCM. Hôm đó, người này đến Vĩnh Lợi thăm bà con và xảy ra va chạm gia thông với một ôtô tải. Sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông xuất hiện trong clip đã quay lên TP.HCM làm việc.

Xã Long Thạnh (khoanh đỏ) ở Bạc Liêu. Ảnh: Google Maps.

"Chúng tôi đã mời người này về Bạc Liêu làm việc. Còn khẩu súng liên quan là súng nhựa”, thượng tá Trường nói.

Tương tự vụ việc trên, vào ngày 22/1/2018, một vụ va chạm giao thông tại địa bàn xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), người đàn ông đi xe xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-114.71 đã có hành vi rút súng đe dọa bắn người dân.



Cụ thể, vụ việc diển ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/1 trên tuyến đường Phan Kính, tại địa phận thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh. Trong lúc ông Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1954, trú tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) dựng chiếc xe máy bên đường để vào nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông tên Nghĩa (trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-114.71 đi từ hướng xã Song Lộc, huyện Can Lộc xuống thị xã Hồng Lĩnh tông vào xe máy khiến chiếc xe bị hư hỏng. Theo người dân kể lại, khi đi tới địa điểm trên, chiếc xe ô tô bất ngờ lao sang bên làn đường đối diện rồi tông vào chiếc xe máy dựng bên đường.



Sau khi sự việc xảy ra, giữa một số người dân và người đàn ông đi ô tô có xảy ra cãi vã. Bất ngờ, người đàn ông đi ô tô tên Nghĩa rút súng ra dọa bắn người dân. Bức xúc trước hành động có thể gây nguy hiểm của người đàn ông này, người dân đã gọi điện báo Công an xã và Công an thị xã Hồng Lĩnh. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời lấy lời khai nhân chứng và cẩu 2 chiếc xe về trụ sở Công an Hồng Lĩnh.



