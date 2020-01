Va vào đầu bạn trong lúc chơi nhà phao, bé trai suýt bị mù

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định thị lực của trẻ bị nhiễu loạn, nhìn 1 thành 2, gãy nhiều xương ổ mắt. Đáng nói nghiêm trọng hơn cả là tình trạng kẹt cơ mắt vào đoạn xương bị gãy dẫn tới tình trạng "lé" mắt.

Theo kết quả chụp CT và MRI, chẩn đoán bệnh nhi bị Gãy thành dưới hốc mắt bên trái, theo dõi kẹt cơ trực dưới mắt trái qua vị trí gãy. Bên cạnh đó có hiện tượng phù nề dây thần kinh thị, cơ trực trong, cơ trực ngoài mắt trái. Cơ trực dưới mắt trái biến dạng phù nề khả năng chui qua vị trí gãy, cơ bị mắc kẹt và kéo căng.

Các bác sĩ nhận định với tình trạng này, bệnh nhi cần được phẫu thuật. Ca mổ kéo dài 1 giờ đồng hồ với sự tham gia của nhiều chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng,...



Sau mổ, cơ vận động của mắt bên trái đã được phục hồi lại nguyên trạng. Các bác sĩ áp dụng một số kỹ thuật chuyên dụng nhằm tránh tình trạng kẹt cơ tái phát sau mổ.



4 ngày sau phẫu thuật, tình trạng lé mắt của bệnh nhi gần như không còn. Thị lực hồi phục bình thường, không còn hiện tượng nhiễu loạn nhìn 1 thành 2, vận động mắt tốt. Theo Bác sĩ Trần Châu Thái - Trưởng đơn vị Mắt Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi may mắn được can thiệp kịp thời nên cứu được cơ vận động mắt.

Bác sĩ lưu ý các bậc phụ huynh khi lựa chọn các hình thức trò chơi cho trẻ cần chú ý đến yếu tố an toàn. Tại Việt Nam, chấn thương mắt là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. Chuyên ngành chia ra 3 dạng chấn thương mắt là: chấn thương đụng dập, chấn thương xuyên thủng và bỏng mắt. Đặc biệt đối tượng trẻ nhỏ rất dễ bị chấn thương mắt như vấp ngã, bị bỏng hay bị văng hóa chất vào mắt.

Chấn thương có thể xảy đến bất cứ lúc nào khi cha mẹ lơ là không để ý đến con hoặc xảy ra do sự tòm mò nghịch ngợm của trẻ. Các chấn thương ở mắt thường để lại di chứng giảm thị lực, đặc biệt với trẻ nhỏ nhãn cầu chưa phát triển ổn định.

Cha mẹ lưu ý khi chơi nhà phao, chỉ để trẻ chơi cùng trong nhà hơi với tối đa 2 trẻ khác. Hãy tuân thủ về số lượng trẻ chơi trong nhà phao đúng như quy định được gắn gần phần sàn nhà. Không để trẻ chơi trong nhà phao với những trẻ quá lớn hay người lớn vì tải trọng của mỗi nhà phao chỉ khoảng dưới 200kg.

