Vác búa đập đầu người tình bất tỉnh nhân sự rồi đến trạm kiểm dịch COVID-19 đầu thú

Chiều ngày 16/4, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Công an TP Đà Nẵng ) cho biết đã bàn giao đối tượng Hồ Đắc Vi Đô (SN 1987, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho lực lượng công an để thụ lý, mở rộng điều tra.