Vác mã tấu chém 5 người nhập viện vì mâu thuẫn 'gặp người lớn không chào'

Sáng 10/5, Công an phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ nhóm thanh niên cầm hung khí chém người khiến 5 người bị thương xảy ra tại đường Hoa Lư, phường 12.

Theo đó, tối 9/5, thanh niên tên Thái (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền) đến nhà mẹ vợ là bà Huỳnh Thanh Lệ trên đường Hoa Lư, phường 12 chơi. Lúc này, ông Chính (hàng xóm cách nhà bà Lệ vài mét) đang ngồi nhậu với 4 người khác tại nhà ông này.

Công an đang lấy lời khai những người có liên quan

Hai bên xảy ra mâu thuẫn vì ông Chính thắc mắc "sao Thái gặp người lớn không chào hỏi". Hai bên cãi vã, Thái cầm dao sang định đâm, song được mọi người can ngăn.

Ít phút sau, Thái vẫn hung hăng vác dao qua nhà ông Chính để hỏi chuyện thì được can ngăn. Một lúc sau, Thái gọi điện cho 1 nhóm thanh niên khác đi xe máy mang theo mã tấu, dao xông vào nhà ông Chính.

Lúc này khoảng 21h, trong nhà ông Chính đang có 5 người, tất cả bị nhóm thanh niên chém bị thương, trong đó 1 người bị thương khá nặng.

Gây án xong, nhóm thanh niên tháo chạy khỏi hiện trường, các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện cấp cứu.



Người dân sống gần đấy kể: "Lúc đó tôi đóng cửa chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng pô xe rần rần. Vài phút sau nghe tiếng bà Lệ la làng, chạy lại thấy một người nằm võng bị thương, ông Chính cùng ba người khác gục phía sau nhà".



Nhận tin báo, Công an phường 12 đã phối hợp Công an TP Vũng Tàu có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó đêm 8/5, xảy ra vụ án mạng đâm chết hàng xóm chỉ vì lời qua tiếng lại. Anh Nguyễn Trọng Vinh (SN 1968, trú tại xóm Đồng Vằng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng với một số người hàng xóm ngồi chơi, uống nước tại nhà anh Nguyễn Công Tình trú cùng xóm. Lúc này, giữa anh Vinh và anh Trần Đình Lương (SN 1989) đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.



Sau khi được mọi người can ngăn, Lương đã về nhà. Tuy nhiên, một lúc Lương đã quay lại và bất ngờ rút con dao nhọn thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào ngực anh Vinh. Nạn nhân cố gắng chạy trốn nhưng gục ngã giữa đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu nhiều nên anh đã tử vong tại bệnh viện. Còn về đối tượng Trần Đình Lương sau khi đâm anh Vinh, Lương đã ra cơ quan công an đầu thú.



Hà Ly (t/h)