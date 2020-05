Vác mã tấu đến tận nhà 'con nợ' chém mẻ sọ để đòi tiền lãi

Ngày 15/5, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử hai đối tượng trong vụ án chém nạn nhân mẻ sọ để đòi tiền lãi xảy ra vào cuối năm 2019. Bị cáo Trần Xuân Tình (22 tuổi, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nhận án tù 8 năm, Bùi Viết Minh (20 tuổi, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhận án tù 7 năm, cùng về tội danh Giết người

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2019, Trần Xuân Tình cho anh L.V.A. (31 tuổi, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mượn số tiền là 10 triệu đồng, Tình đưa A. 8 triệu đồng (Tình lấy trước 2 tháng). Anh A. hẹn sẽ trả trong vòng 10 tháng, mỗi tháng trả 1 triệu đồng.

Đến ngày 20/9/2019, do đến hạn trả nợ nhưng không thấy anh A. có động tĩnh gì nên Tình đã rủ thêm đối tượng tên Tài (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tới nhà A. để đòi nợ. Tuy nhiên, đến nơi hai người không gặp anh A. mà gặp bà N.T.V (55 tuổi, trú phường Hòa Minh, mẹ anh A.), Tình đã nói với bà V. nhắc anh A. trả tiền, nếu không Tình sẽ 'gặp đâu đánh đó'. Đáng chú ý, khi anh A. về nhà, nghe chuyện trên thay vì trả tiền cho Tình lại gọi điện cho Tình và nói những lời lẽ thách đố.

Tình nghe điện trong lúc đang ngồi nhậu với 5 người bạn, nghe bị khiêu khích thì nóng máu nên đã kéo theo Minh cùng 2 người khác tên Tuấn, Tài (cùng chưa rõ lai lịch) mang theo mã tấu đi tới nhà anh A. Tới nơi, Tuấn đứng ngoài trông xe còn 3 tên kia mỗi người cầm 1 mã tấu xông vào. Thấy anh A. đang ăn cơm, Tài dùng mã tấu chém chúng đỉnh đầu. Em trai A. chạy ra can cũng bị Minh cầm mã tấu đuổi chém nhưng rất may không trúng.

Ảnh minh họa

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người nhà lập tức đưa anh A. đi Bệnh viện cấp cứu, do nhập viện kịp thời nên bệnh nhân chỉ bị mẻ hộp sọ, thương tích 12%, may mắn thoát chết. Đến ngày 18/2/2020, Tình ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Việc Tình cho anh A. vay với 1,2 lần lãi suất cao nhất Nhà nước quy định tuy trái Pháp luật nhưng chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị phạt hành chính. Còn 2 đối tượng khác là Tài và Tuấn hiện chưa rõ lai lịch, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy xét.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)