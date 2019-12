Vạch mặt nhà thuốc `ảo` bán thuốc trị ung thư chưa được cấp phép

Ngày 27/12, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đơn vị này vừa tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của nhà thuốc Võ Lan Phương kinh doanh mặt hàng chưa được cấp phép.

Cụ thể, nhà thuốc Võ Lan Phương công khai địa chỉ số 47 đường số 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức trên website: volanphuong.com và nhà thuốc Lan Phương địa chỉ số 47B đường số 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức công khai trên website: nhathuoclanphuong.net. Tuy nhiên, lực lượng Thanh tra xác định các địa chỉ này đều không tồn tại. Thực chất, "nhà thuốc" này chỉ bán hàng online qua các trang mạng xã hội . Hiện cả hai website này đều không còn hoạt động.

Vấn đề là cả hai nhà thuốc này đều đăng tải trên website kinh doanh các mặt hàng thuốc Osimert 80mg (Osimertinib) dạng viên nén, hộp 30 viên nhà sản xuất Everst - Bangladesh và thuốc Tagrix 80mg (Osimertinib) nhà sản xuất Beacon Pharmaceuticals Ltd., Bangladesh là các thuốc trị ung thư phổi. Thanh tra Sở Y tế xác định hai mặt hàng này chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Do vậy, để đảm bảo an toàn Do vậy, để đảm bảo an toàn Sức Khỏe của nhân dân, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không mua và không sử dụng các thuốc này cũng như các thuốc chữa bệnh không được lưu hành, không rõ nguồn gốc xuất xứ được quảng cáo và bán qua mạng.

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư đứng hàng đầu về cả tỷ lệ mắc và gây tử vong cao ở nam giới. Tỷ lệ mắc ung thư phổi ngày càng tăng ở nữ giới...

Tại Việt Nam số liệu thống kê mới nhất đến năm 2018 có thêm hơn 23.000 người mắc ung thư phổi, con số này chắc chắn tăng lên vào những năm tiếp theo. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tới 80% trường hợp ung thư phổi liên quan đến các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống, thói quen hút thuốc lá, điều kiện lao động, nhiễm độc nước, không khí và nếp sống thiếu vệ sinh… Đặc biệt khi có nhiều yếu tố phối hợp với nhau, nguy cơ mắc bệnh càng tăng.

