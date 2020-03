Vạch trần bê bối tình dục `phòng chat thứ N` ở Hàn Quốc, hé lộ danh tính kẻ cầm đầu có GPA 4.0

Phòng chat thứ N - bê bối tình dục gây chấn động xứ Hàn

Bê bối tình dục "Phòng chat thứ N" tại Hàn Quốc đang là tâm điểm chú yếu của cư dân mạng xứ Hàn cũng như châu Á. Khi chuỗi bê bối tình dục Burning Sun chưa kịp lắng xuống, một vụ bê bối khác tiếp tục bị vạch trần khiến nhiều người bức xúc. Ngay sau khi scandal này được đăng tải trên báo chí, hàng loạt Ngôi Sao nổi tiếng như Hyeri (cựu thành viên Girl's Day), Moon Ga Young, Baek Ye Rin... đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối, lên án hành vi này.

Vậy "phòng chat thứ N" là gì? Theo thông tin từ Trí thức trẻ, "Phòng chat thứ N" (N번방) là một loạt những phòng chat Telegram, một ứng dụng có server đặt tại nước ngoài để tránh bị cảnh sát Hàn phát hiện. Đây là nơi chia sẻ công khai những video bạo lực, khiên dâm, xúc phạm thân thể phụ nữ bất hợp pháp. Những kẻ đăng tải video sẽ được trả một khoản tiền hoa hồng, do đó rất nhiều tội phạm tình dục đã tạo ra vô số các phòng chat với lượng người theo dõi khủng. Những kẻ này còn khai thác, nắm giữ rất nhiều thông tin cá nhân của các nạn nhân, và không ngần ngại đe dọa nạn nhân phải thực hiện những yêu cầu bệnh hoạn của chúng.

Những kẻ tham gia "Phòng chat thứ N" không chỉ sử dụng hình thức bạo dâm với các nạn nhân mà còn tra tấn cả thể xác và tinh thần họ. Chúng liên tục bắt ép nạn nhân phải quay và gửi video cho chúng, nếu không sẽ bị phát tán video tình dục đến gia đình và bạn bè nạn nhân. Đây là cách chúng thỏa mãn khoái cảm nhục dục của mình. Nếu nạn nhân không đáp ứng yêu cầu của chúng, bọn tội phạm sẽ ngay lập tức lan truyền video của họ.

Được biết, những người muốn tham gia "Phòng chat thứ N" phải trả tiền, những "đơn đặt hàng" đa phần là những video liên quan đến bạo lực tình dục. Phòng chat thứ N có rất nhiều phòng chat khác nhau, với số lượng người theo dõi khổng lồ ước tính lên đến gần 300.000 user. Đáng chú ý, theo số liệu thống kê từ phía cảnh sát, trong số 74 nạn nhân của "phòng chat thứ N' có 16 trẻ vị thành niên.

Bắt giữ được một kẻ cầm đầu với nicknam Baksa

Hiện cảnh sát Hàn Quốc vẫn chưa thể bắt toàn bộ những tên sáng lập ra chat room này, nhưng lực lượng chức năng đã tóm được một trong những tên tội phạm chính với nickname "Baksa". Hơn 2 triệu người dân Hàn Quốc trong đó có rất nhiều ngôi sao nổi đình đám xứ xở kim chi đã ký tên vào bản kiến nghị gửi tới Nhà Xanh yêu cầu cảnh sát vạch trần bộ mặt của tất cả những kẻ có mặt hoặc sử dụng "Phòng chat thứ N".

Theo Zing , sau đó, SBS News đã chính thức công bố danh tính của Baksa, theo đó người này là Cho Joo Bin, 25 tuổi, tốt nghiệp một trường chất lượng cao Inha Technical College, thậm chí còn từng là sinh viên chăm chỉ với điểm trung bình tuyệt đối - tức GPA 4.0 (theo hệ 4). Do là sinh viên của ngành Thông tin và Truyền thông, Cho rất đam mê viết lách, từng tham gia tờ báo của trường và có ước mong trở thành tổng biên tập. Dù vậy, Cho được bạn bè cùng trường đánh giá là có tính cách trầm, không hòa đồng. Một người bạn của Cho nói: "Cậu ấy tự viết tin tức nhưng toàn theo những gì cậu ấy muốn, hay gặp rắc rối với các giáo sư. Cậu ấy còn tranh cãi với trợ lý quản trị viên, và hầu như là với tất cả mọi người". SBS cũng kêu gọi những người quen biết với tên Cho hãy gửi những bằng chứng phạm tội của hắn để vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ, trả lại công bằng cho các nạn nhân.

Được biết, Cho bắt đầu hoạt động trong "Phòng chat thứ N" từ năm 2018. Khi nhận thấy những quản trị viên của phòng chat không còn hoạt động năng nổ, Cho đã sử dụng các tài liệu khai thác về nội dung tình dục gây sốc để kiếm tiền. Phía cảnh sát cũng đang ráo riết truy tìm danh tính của một người dùng khác có tên tài khoản là "God God". Kẻ này được cho là người đã tạo ra các phòng chat này đầu tiên và điều tra kỹ lưỡng về đường dây hoạt động của chatroom này.

Ngày 19/3, Cho cùng 13 đồng phạm đã bị Cảnh sát thủ đô Seoul bắt giữ, dự kiến danh tính thực sự của những người này sẽ được cơ quan chức năng công khai vào hôm nay ngày 24/3. Cho và nhiều đối tượng khác đã bị cáo buộc dụ dỗ, bắt cóc phụ nữ và trẻ em vị thành niên, tra tấn và hãm hiếp họ để quay video.

Ngày 23/3, theo Yonhap News, Tổng thống Moon Jae In đã yêu cầu cơ quan chức năng Hàn Quốc phải điều tra kỹ lưỡng về "phòng chat thứ N". Ông Moon chia sẻ qua phát ngôn viên Nhà Xanh như sau: "Hành động của thủ phạm trong vụ 'phòng chat thứ N' là hành vi tàn nhẫn có thể hủy hoại cuộc sống người khác". Ông Moon đã chỉ đạo quan chức chính phủ khởi độgn "cuộc chiến" nhằm tiêu diệt những đối tượng tội phạm tình dục kỹ thuật số. Chính phủ sẽ hỗ trợ hết sức để đảm bảo danh tính và an toàn cho các nạn nhân của phòng chat, sẽ xóa toàn bộ các video bị đăng tải trên phòng chat, cử đội ngũ tư vấn, điều trị tâm lý cho nhóm nạn nhân này.

Trong số 74 nạn nhân có 16 người là trẻ em còn ở độ tuổi vị thành niên. Theo Đạo luật Bảo vệ Tình dục Trẻ em và Thanh thiếu niên của Hàn Quốc, "một người biết và sở hữu nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ em vị thành niên sẽ bị phạt tù không quá một năm hoặc phạt tiền không quá 20 triệu won (15.600 USD)". Tuy nhiên, người dân Hàn Quốc cho rằng hình phạt này vẫn quá nhẹ nhàng đối với những kẻ ác.





Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Sự thật vụ diễn viên Ha Yeon Soo bị quấy rối tình dục được phơi bày sau 7 năm

Chi Nguyễn (t/h)