Thủ đoạn bảo kê tinh vi của vợ chồng Loan 'Cá' sau những cọc tiền lẻ nhàu nát của tiểu thương

Lý Thị Loan - tức Loan "Cá" (39 tuổi) và chồng Nguyễn Quốc Tuấn - tức Tuấn "Cá" (43 tuổi, bán cá tại chợ Hoá An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã cùng đàn em lũng đoạn chợ cá đầu mối suốt nhiều năm.



Theo điều tra của cơ quan công an tỉnh Đồng Nai, khi thấy trước Công ty Pouchen (đối diện chợ Hoá An) có nhiều người tự ý họp chợ, vợ chồng Loan "Cá" đã đứng ra thu tiền bảo kê.

Hai vợ chồng đã đặt ra các khoản phí vô lý như: chỗ ngồi, mặt bằng, rác, dọn vệ sinh... Theo đó tùy mặt bằng, vị trí ngồi, mỗi tiểu thương sẽ phải nộp 100.000-400.000 đồng/tháng phí bảo kê; tiền vệ sinh là 5.000-7.000 đồng một tháng. Những khoản thu này mang về cho 2 vợ chồng Loan "Cá" hơn 20 triệu đồng. Tiền này được dùng để cho vay nặng lãi, thầu đề, cá độ bóng đá...

Tiền băng nhóm Loan "Cá" thu được từ các tiểu thương khu vực khu công nghiệp Thạnh Phú. Ảnh: Lao Động

Nguyễn Văn Tuấn - tức Tuấn "Úc" (29 tuổi) được vợ chồng Loan "Cá" giao nhiệm vụ phụ trách thu số tiền bảo kê. Ai không đóng tiền sẽ bị Tuấn "Úc" cùng đồng bọn đe dọa, đuổi đi. Dù rất bất mãn nhưng các tiểu thương không có cách nài khác ngoài bấm bụng đóng tiền.

Theo thông tin trên Vnexpress, hai vợ chồng Loan "Cá" đã hoạt động ở chợ cá khoảng 6 năm nay. Năm 2019, cả hai ly thân do mâu thuẫn tình cảm. Loan "Cá" dẫn đàn em về khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu cách đó khoảng 7 km để gầy dựng địa bàn mới, còn Tuấn "Cá" vẫn nắm đại bàn cũ.

Như vậy, phạm vi hoạt động của hai vợ chồng Loan "Cá" càng mở rộng sau khi ly thân. Đặc biệt, những khi Tuấn "Cá" đụng chuyện với các tay anh chị Biên Hoà, vợ hắn vẫn sẵn sàng điều động hàng chục người lên ứng cứu.

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, chiều ngày 5/5, khi nhóm Loan "Cá" đang đi thu tiền ở chợ Khu công nghiệp Thạnh Phú thì bị gần 100 trinh sát đặc nhiệm, cơ động vây bắt. Đến ngày 7/5, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Tuấn "Cá" để làm rõ hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, 8 người khác bị tạm giữ để điều tra về hành vi này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.

