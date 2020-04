Vận chuyển khẩu trang trái phép bằng xe cứu thương 'che mắt' cơ quan chức năng

Mới đây, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Vĩnh Bảo vừa phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang trái phép và thuê vận chuyển bằng xe cứu thương.



Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 19/4, tại khu vực chân cầu Đăng thuộc xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), tổ công tác Kinh tế - Môi trường huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành kiểm tra xe ô tô cứu thương nhãn hiệu Huyndai Grand Starex, BKS: 15B-02991 do Phạm Văn Vương (SN 1980, trú tại 38/418 Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng) điều khiển.





Chiếc xe chở khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 thùng giấy, bên trong có 150 hộp khẩu trang y tế tương đương với 7.500 chiếc khẩu trang. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 3 thùng khẩu trang trên, do đó tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữa, đồng thời đưa tài xế về trụ sở Công an huyện Vĩnh Bảo làm việc.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Vương khai nhận chở thuê số khẩu trang trên cho một xưởng may gia công tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Ngay trong ngày hôm đó, phòng cảnh sát PC03 đã phối hợp với công an Tiên Lãng đã tiến hành kiểm tra tại xưởng may mũi giày Khánh Nga do ông Nguyễn Quốc Khánh (SN 1966) đứng tên làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 55 vỏ hộp khẩu trang nhãn hiệu Hinaco; 200 thành phẩm đóng trong vỏ hộp ghi "Khẩu trang kháng khuẩn cao cấp” và 800 chiếc khẩu trang chưa đóng vào hộp.

Ông Nguyễn Quốc Khánh chủ cơ sở thừa nhận, lợi dụng tình hình dịch bệnh, ông đã cùng vợ là Nguyễn Thị Nga (SN 1973) thu gom nguyên liệu và thuê nhân công tiến hành sản xuất khẩu trang trái phép, không được cơ quan chức năng kiểm định.



Để "qua mặt" cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Nga đã tìm cách vận chuyển khẩu trang đem đi tiêu thị bằng cách thuê xe cứu thương.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc. Theo thông tin từ đại diện xã Quang Phục cho biết, xưởng may mũi giày Khánh Nga mới đi vào hoạt động và có khoảng 5-7 công nhân.

Kiều Đỗ (t/h)