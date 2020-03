Vẫn còn trường hợp dương tính với COVID-19 liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Sáng ngày 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

"Bệnh viện Bạch Mai theo ghi nhận của Hà Nội hiện có 20 trường hợp dương tính với COVID-19 (Bộ Y tế đã công bố 12). Có trường hợp đi theo đoàn công tác xuống Bệnh viện Bạch Mai 2 ở Hà Nam hay đi về Nam Định, Ninh Bình cũng dương tính. Báo cáo Thủ tướng là rất có thể sẽ có nguy cơ trong một vài ngày nữa sẽ có những 'đốm cháy nhỏ' dịch COVID-19 ở một số tỉnh phía Bắc và Hà Nội", báo VTC News dẫn lời ông Chung.

Từ tối 19/3, ngay khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về 2 nữ điều dưỡng dương tính với COVID-19, thành phố Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với bệnh viện để xác định thân nhân, lai lịch và xác minh tất cả những người tiếp xúc gần F1, F2.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố có trao đổi trực tiếp với Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và trực tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế có kiến nghị xem xét đóng và phong toả một số khoa trong Bệnh viện Bạch Mai; giảm tải đến nhận và "đóng băng" toàn bộ các bệnh nhân đang điều trị trong này.

"Tuy nhiên, đề xuất này của Hà Nội không được chấp nhận, Bộ Y tế chỉ triển khai 'đóng băng' một số tầng, khoa có bệnh nhân dương tính. Sau đó, bệnh viện đã chuyển 5.113 trường hợp bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai về các tỉnh, thành phố miền Bắc, trong đó Hà Nội đã tiếp nhận 1.592 trường hợp. Điều này có thể đã để lỡ thời gian vàng để phòng lây lan", ông Chung nhận định.

Binh chủng hóa học huy động 10 xe đặc chủng khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai có đầy đủ yếu tố phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao khi có rất nhiều bệnh nhân nặng; hàng ngày có từ 5.000-7.000 người tới khám chữa bệnh.

Ngoài ra, nguy cơ lây nhiễm tại "ổ dịch" Bạch Mai có thể đến từ việc gần 3.000 bệnh nhân HIV được bệnh nhân số 86 phát thuốc trong các ngày từ 9-14/3, Công ty Trường Sinh với 23 người phụ nữ hàng ngày đưa phích nước cho tất cả các khoa của bệnh viện, bộ phận nấu cháo phở cung cấp theo yêu cầu cho bệnh nhân, khoảng 2.000-3.000 học sinh, sinh viên thực tập của Hà Nội và các tỉnh thành ăn uống và học tập tại đây đã được bệnh viện trả về từ ngày 20/3…

613 người nhà bệnh nhân được đưa đi cách ly

Về con số 1.592 trường hợp bệnh nhân được Hà Nội tiếp nhận từ Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, chỉ trong 2 ngày vừa qua, thành phố đã xác minh được toàn bộ nhân thân lai lịch của 1.592 trường hợp này và đã ra quyết định cách ly.

Tối 28/3 vừa qua, Hà Nội cũng đã đưa 613 trường hợp là người nhà của Bệnh viện Bạch Mai lên ký túc xá Trường đại học FPT tổ chức cách ly an toàn.

