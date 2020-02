Vận động viên “không bao giờ bị bệnh” ở Trung Quốc tử vong vì nhiễm virus corona

Gia đình ông Qiu Jun chia sẻ “người cha không bao giờ bệnh của chúng rôi đã không thoát khỏi thảm họa. Theo đó, nhà vô địch thể hình Trung Quốc đã qua đời do nhiễm virus corona vào hôm 6/2.

Theo tờ Sina Sports, vận động viên thể hình Qiu Jun đã qua đời vì nhiễm virus corona chủng mới. Ông Qiu Jun bị viêm phổi cấp sau khi nhiễm virus và không thể qua khỏi.

Ngay sau đó, gia đình ông Qiu Jun báo tin rằng: “Người cha không bao giờ bị bệnh của chúng tôi đã không qua khỏi thảm họa…”.

Được biết, ông Qiu Jun là công nhân tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Kể từ sau khi nghỉ hưu, ông Qiu Jun bắt đầu tham gia tập luyện thể hình. Thậm chí ông dành 100% thời gian của mình cho việc luyện tập thể dục thể thao.

Ông Qiu Jun được mệnh danh là "người không bao giờ bệnh"

Sau đó, ông Qiu Jun đã tham gia thi đấu và giành chiến thắng ở rất nhiều giải đấu thể hình khác nhau. Ông từng xếp thứ 2 giải đấu thể hình quốc tế mang tên “Đêm thế giới Olympic 2019” được tổ chức tại Trung Quốc. Nhiều tờ thể thao uy tín tại Trung Quốc khẳng định, đó là thành tích “hiếm gặp” với người mới bắt đầu tập thể hình như ông Qiu Jun.

Ông Qiu Jun con từng tham gia và thắng nhiều giải thể hình khác ở Trung Quốc. Nhờ vậy mà ông luôn được ca ngợi về nhưng hình ảnh đẹp dù khi đó ông đã 72 tuổi. Cơ thể ông bắp cơ nổi cuồn cuộn, mạnh mẽ không khác gì nhưng cậu thanh niên vạm vỡ.

Ông Qiu Jun còn được người hâm mộ Trung Quốc đặt tên là “người đàn ông không bệnh”. Cụ thể, ông Qiu Jun tập thể hình từ năm 41 tuổi và từ đó cho đến thời điểm chưa bùng phát dịch ông không hề đổ bệnh. Các bác sĩ đánh giá ông rất khỏe mạnh và Sức Khỏe thuộc dạng cực tốt.

Thế nhưng, trong thời điểm dịch bệnh do virus corona gây ra ở Vũ Hán thì ông Qiu Jun không thể vượt qua được. Ông bị nhiễm bệnh và đã qua đời không lâu sau đó, Câu chuyện này được nhiều tờ báo thể thao Trung Quốc đăng tải vào ngày 9/2. Đây là một câu chuyện rất buồn của giới thể thao Trung Quốc.

Nga Đỗ (t/h)