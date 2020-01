Gợi ý văn khấn và cách cúng giải hạn sao Thái Dương 2020 cho cả nam và nữ

Ý nghĩa sao Thái Dương

Trong các sao, Sao Thái Dương là tinh quân tốt nhất, chủ về an khang thịnh vượng. Người được sao này chiếu mạng thì tài lộc, của cải vật chất như núi, đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là nam giới vào tháng 6 và 10 âm lịch.





Văn khấn và lễ dâng sao giải hạn Thái Dương

Sao Thái Dương là một Phúc tinh tốt với cả nam và nữ mệnh khi được sao này chiếu mạng. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may.

Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mạng cũng rất tốt, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và 10 âm lịch nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại.



Thái Dương nghĩa là mặt trời, thuộc hành Hỏa nên chiếu theo ngũ hành, hợp với Mộc, bình hòa với Hỏa, tương khắc với Thủy và sinh xuất với Thổ. Sao Thái Dương hợp các màu thuộc hành Hỏa là màu đỏ, hồng, tím và màu xanh lá cây thuộc hành Mộc. Đặc biệt, sao Thái Dương kỵ các màu thuộc hành Thủy là đen, xanh da trời và màu thuộc hành Thổ là nâu, vàng.



Với nữ mạng, gặp sao này kỵ nhất vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch.có thể gặp tai ách, xui rủi nhưng vì đây là phúc tinh nên không đáng lo ngại.



Dựa vào độ tuổi theo lịch âm và giới tính tức là tính theo tuổi bào thai hay trong dân gian vẫn gọi là “tuổi mụ”. Theo đó, sao Thái Dương sẽ chiếu mạng vào các năm tuổi sau: Nam mạng gặp sao Thái Dương vào những năm: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77 tuổi; Nữ mạng gặp sao Thái Dương vào những năm: 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79 tuổi.

Cũng như các sao khác trong hệ thống Cửu diệu, cứ sau 9 năm sao Thái Dương sẽ quay trở lại đối với một tuổi.

Ý nghĩa, mục đích của dâng sao giải hạn vào đầu năm theo quan niệm truyền thống nhằm giảm nhẹ tai ương, vận hạn, cầu xin Thần sao phù hộ cho người thân trong gia đình , con cháu được bình an, khỏe mạnh.

Lễ cúng dâng sao giải hạn Thái Dương thường được thực hiện vào ngày 27 âm lịch. Thời gian cúng là từ 21 đến 23 giờ, khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn hoặc nến bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng Đông lạy 12 lạy.





Lễ vật và văn khấn dâng sao giải hạn Thái Dương

Theo gợi ý của chuyên gia phong thủy, lễ vật cần có trong nghi thức dâng sao giải hạn có: hương hoa, mũ vàng, phẩm oản, 36 đồng tiền. Bài vị sao Thái Dương giấy vàng viết dòng chữ: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”.



Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải Ách Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ (chúng) con là: ..................................

Hôm nay là ngày ...... tháng ...... năm ..... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ) .................... để làm lễ cúng sao giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Lễ xong chờ hết tuần hương thì hoá sớ, bài vị và tiền vàng rồi vẩy rượu lên. Sau đó lấy muối gạo rắc bốn phương tám hướng.

