Văn khấn cúng sao giải hạn 2020: Sao Vân Hớn

Cúng sao giải hạn là thuật ngữ quen thuộc với rất nhiều người. Sao hạn chính xác là Cửu diệu tinh quân - 9 vị thần trông coi 9 Ngôi Sao chuyển động trên bầu trời gồm Thái dương, Thái âm, Mộc đức, La hầu, Kế đô, Thái bạch, Vân hớn, Thổ tú và Thủy diệu. 9 sao này tùy theo từng năm sẽ chiếu mệnh một độ tuổi và có thể ảnh hưởng đến vận hạn cát hung của mỗi người.

Ai phải cúng sao Vân Hớn?



Theo Theo Tử vi dân gian, Vân Hớn là ngôi sao trung tinh. Người nam hay nữ nếu bị sao này chiếu mạng thì mọi việc đều ở mức trung bình, khẩu thiệt. Ngoài ra, cần đề phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy.

Người nam cần đề phòng bị kiện thưa bất lợi vì vậy cần cẩn trọng trong lời nói để tránh tranh chấp dẫn đến bất lợi.

Người nữ sẽ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch.

Những người sao Vân Hớn chiếu mệnh năm Canh Tý 2020:

Người nam sinh nhằm các năm: 1961 - 1997 - 1952 - 1988 - 1970 - 2006

Người nữ sinh nhằm các năm: 1974 - 1965 - 2001 - 1956 - 1992 - 1947 - 1983



Cúng sao Vân Hớn giải hạn vào ngày. Ảnh: Internet

Cúng sao Vân Hớn giải hạn 2020 gồm những gì?

Cúng dâng sao Vân Hớn tiến hành vào ngày 29 hàng tháng. Lễ vật gồm: 5 loại trái cây, bình hoa, nhang, trầu cau, rượu, nước, giấy vàng, tiền, gạo, muối, phẩm oản.

Bài vị thì được dán trên một chiếc que cắm vào ly gạo và đặt ở khoảng giữa ở trong cùng bàn lễ. Sau khi lễ xong thì tiền, vàng, văn khấn, bài vị sẽ được đem hóa đi.



Ngoài ra cần 15 cây nến hoặc đèn xếp theo hướng chính Nam như hình dưới đây:

Văn khấn cúng sao Vân Hớn giải hạn 2020

Sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam do NXB Văn Hóa Thông tin xuất bản viết văn khấn cúng sao Vân Hớn giải hạn 2020 như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế.

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Thiên cung thần thủ Vân Hớn Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ (chúng) con là:... Hôm nay là ngày... tháng... năm Canh Tý, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)... để làm lễ giải hạn sao Vân Hớn chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.



Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Your browser does not support HTML5 video.

Dâng sao giải hạn: Không làm xấu một nghi lễ đẹp



Tục dâng sao giải hạn đã tồn tại từ lâu đờ và đi sâu vào tiềm thức của nhiều người dân Việt Nam. Dâng sao giải hạn là để cầu mong mọi sự bình an tuy nhiên, không nên mê tín, lạm dụng gây lãng phí hoặc cho rằng dâng sao giải hạn sẽ giúp tránh mọi điều xấu khi làm những việc vi phạm Tục dâng sao giải hạn đã tồn tại từ lâu đờ và đi sâu vào tiềm thức của nhiều người dân Việt Nam. Dâng sao giải hạn là để cầu mong mọi sự bình an tuy nhiên, không nên mê tín, lạm dụng gây lãng phí hoặc cho rằng dâng sao giải hạn sẽ giúp tránh mọi điều xấu khi làm những việc vi phạm Pháp luật

Kiều Đỗ (t/h)